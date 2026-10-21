Octobre Rose : le Groupe Eramet équipe les hôpitaux de Franceville et Moanda pour renforcer le dépistage du HPV

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Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2026, le groupe Eramet a procédé, le 19 octobre, à la remise officielle d’équipements de diagnostic et de traitement des lésions du col de l’utérus au Centre hospitalier universitaire Amissa de Franceville et à l’Hôpital Marcel Abéké de Moanda, dans le Haut-Ogooué. Cette initiative, portée notamment par Eramet Comilog, fait suite à une étude pilote réalisée en 2025 auprès de plus de 200 femmes, dont 19 % avaient été testées positives au papillomavirus humain (HPV), principal facteur de risque du cancer du col de l’utérus.

La lutte contre le cancer du col de l’utérus bénéficie d’un nouvel appui matériel dans la province du Haut-Ogooué. À travers cette dotation, le groupe Eramet entend renforcer les capacités des établissements sanitaires en matière de dépistage précoce et de prise en charge des lésions précancéreuses. Les équipements ont été remis par le Dr Alain Boulende, médecin biologiste à l’Hôpital Marcel Abéké, représentant le groupe pour la circonstance. Cette opération s’inscrit dans la continuité des engagements pris à l’issue d’une étude pilote conduite en 2025, sous le patronage du ministère gabonais de la Santé.

Une étude pilote révélant une prévalence du HPV de 19 %

Entre mars et juin 2025, le laboratoire d’analyses médicales de l’Hôpital Marcel Abéké, en collaboration avec MEDILAB et plusieurs structures sanitaires publiques, avait conduit une étude auprès de femmes âgées de 35 à 65 ans dans les départements de la Lébombi-Léyou et de la Lékoko. Plus de 200 participantes avaient bénéficié d’un dépistage, permettant d’observer une prévalence du HPV de 19 % au sein de l’échantillon étudié.

Ce résultat signifie que près d’une femme dépistée sur cinq présentait une infection au papillomavirus humain, sans pour autant être nécessairement atteinte d’une lésion cancéreuse. L’étude avait également été accompagnée d’une campagne de sensibilisation à Moanda, Mounana, Bakoumba et SUCAF, touchant plusieurs centaines de personnes. L’objectif était notamment de favoriser le recours au dépistage et de lever les réticences entourant les questions de santé gynécologique.

Des équipements pour améliorer le diagnostic et la prise en charge

En réponse aux besoins identifiés, Eramet a acquis des équipements spécialisés, notamment un colposcope numérique et un thermocoagulateur. Ces dispositifs permettent respectivement d’examiner le col de l’utérus et de traiter certaines lésions précancéreuses, selon les indications médicales. Après une première dotation remise au Centre hospitalier universitaire de Libreville durant l’été 2026, les établissements de Franceville et de Moanda bénéficient à leur tour de cette initiative.

Le dispositif prévoit également la fourniture de kits de tests rapides aux structures concernées et la formation de sages-femmes, financée par Eramet Comilog. Ces mesures doivent contribuer à renforcer les compétences locales et à améliorer la continuité de la prise en charge. Toutefois, le calendrier précis de déploiement de ces actions complémentaires reste à confirmer.

Un engagement sanitaire à inscrire dans la durée

Cette opération s’inscrit dans la feuille de route de responsabilité sociétale Act for Positive Mining du groupe Eramet. Elle prolonge plusieurs initiatives sanitaires conduites dans le Haut-Ogooué, notamment la construction du Centre de santé rurale de Nguiassono, la réhabilitation des hôpitaux de Mounana et de Bakoumba ainsi que le fonctionnement de l’Hôpital Marcel Abéké, accessible aux collaborateurs, à leurs familles et aux populations environnantes.

Au-delà de la remise de matériel, l’efficacité de cette démarche dépendra de la disponibilité des professionnels formés, de l’approvisionnement régulier en consommables et de l’accès effectif des femmes aux examens et aux soins. Pour les établissements bénéficiaires, l’enjeu sera désormais de transformer ces dotations en une amélioration durable du dépistage et de la prise en charge des lésions du col de l’utérus, bien au-delà de la campagne Octobre Rose.