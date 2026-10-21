Rage : une zoonose responsable de 59 000 décès chaque année

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La rage continue de représenter une menace majeure pour la santé publique mondiale. Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), cette maladie virale est responsable d’environ 59 000 décès humains chaque année, principalement en Afrique et en Asie. À l’occasion de la Journée mondiale contre la rage, célébrée le 28 septembre autour du thème « Plus forts ensemble », l’organisation appelle à renforcer les actions de prévention et à accélérer l’élimination de cette zoonose parmi les plus meurtrières au monde.

Transmise principalement par la morsure ou la griffure d’un animal infecté, la rage est une maladie causée par un virus du genre Lyssavirus, présent notamment dans la salive des animaux contaminés. Les chiens constituent la principale source de transmission à l’être humain, même si d’autres mammifères, notamment les chats et les chauves-souris, peuvent également être concernés. Avec un taux de létalité proche de 100 % après l’apparition des symptômes, cette infection demeure particulièrement redoutable.

À l’échelle mondiale, près de 40 % des décès surviennent chez des enfants de moins de 15 ans. En Afrique, les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font état de plus de 21 000 décès humains chaque année liés à la rage transmise par les chiens.

La vaccination, un levier essentiel de prévention

Dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la situation reste préoccupante, malgré des données encore incomplètes en raison de la sous-détection et de la sous-notification des cas. Au premier trimestre 2026, sur les 786 foyers de zoonoses prioritaires signalés par les États membres, 305 étaient liés à la rage animale, soit 38,8 % des foyers rapportés. Ces chiffres soulignent la persistance de cette menace, qui nécessite une réponse coordonnée entre les secteurs de la santé humaine et de la santé animale.

Face à ce fléau, la prévention repose sur plusieurs mesures complémentaires, notamment la vaccination des chiens, la surveillance des cas, la gestion des chiens errants et la sensibilisation des populations. L’accès rapide à une prophylaxie post-exposition après une morsure ou une exposition suspecte constitue également un enjeu majeur pour éviter l’apparition de la maladie. À travers le thème « Plus forts ensemble », la Journée mondiale contre la rage rappelle ainsi l’importance d’une mobilisation collective pour réduire les décès évitables et progresser vers l’élimination de cette zoonose.