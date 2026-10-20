Koulamoutou : lancement des consultations spécialisées au CHR Paul Moukambi

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Le Centre hospitalier régional Paul Moukambi (CHRPM) de Koula-Moutou accueille, depuis le 17 octobre 2026, des consultations médicalisées dans plusieurs spécialités. Cette initiative du ministère de la Santé s’inscrit dans une démarche visant à améliorer l’accès aux soins spécialisés et à rapprocher les professionnels de santé des populations. Pour cette première phase, les patients peuvent bénéficier de consultations en cardiologie et en oto-rhino-laryngologie (ORL), conformément au programme établi pour la période du 17 au 24 octobre.

Le déploiement de ces médecins spécialistes dans les structures sanitaires du pays constitue une réponse aux difficultés d’accès à certaines consultations médicales, notamment pour les populations éloignées des grands centres hospitaliers. À Koula-Moutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo, cette opération permet aux habitants de se rapprocher des professionnels concernés sans nécessairement devoir se déplacer vers d’autres localités pour obtenir un avis spécialisé. Les consultations ORL portent sur les affections des oreilles, du nez et de la gorge, tandis que la cardiologie concerne la prévention, le diagnostic et le suivi des maladies cardiovasculaires.

La dermatologie attendue à partir du 24 octobre

Selon le calendrier communiqué par le CHR Paul Moukambi, cette première séquence prendra fin le 24 octobre 2026. Une deuxième phase est ensuite prévue du 24 au 31 octobre, avec la mobilisation de spécialistes en dermatologie. Cette discipline médicale prend en charge les maladies de la peau, des cheveux et des ongles. L’organisation de ces consultations sur plusieurs jours doit permettre aux populations concernées de connaître les spécialités disponibles et de se rapprocher de l’établissement hospitalier en fonction de leurs besoins. Le programme initial a par ailleurs été modifié, l’ORL remplaçant l’ophtalmologie parmi les spécialités annoncées pour la première période.

À travers cette initiative, le ministère de la Santé entend renforcer la disponibilité des soins spécialisés sur l’ensemble du territoire national durant le mois d’octobre 2026. Le rapprochement des médecins spécialistes des populations représente un enjeu important pour améliorer le parcours des patients et favoriser une prise en charge médicale adaptée. Le CHR Paul Moukambi invite ainsi les habitants de Koula-Moutou et des environs à profiter de cette offre de consultations et à sensibiliser leurs proches à l’importance du suivi médical.