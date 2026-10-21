Burkina Faso : la peine de mort rétablie après huit ans d’abolition

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Le Burkina Faso a réintroduit la peine de mort dans son Code pénal, mardi 20 octobre 2026, huit ans après son abolition. Réunis en séance plénière, les 71 membres de l’Assemblée législative de transition (ALT) ont adopté à l’unanimité le nouveau texte, qui prévoit cette sanction pour différents types d’infractions, rapporte RFI Afrique.

Cette décision marque un tournant majeur dans la législation pénale burkinabè. Supprimée en 2018, la peine capitale fait son retour dans le cadre d’une réforme présentée par le gouvernement comme un moyen de renforcer la sécurité et de lutter contre diverses formes de criminalité. Le texte a été défendu devant les parlementaires par le ministre de la Justice et des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala.

Les infractions passibles de la peine capitale

Selon les explications du ministre, la peine suprême pourra être prononcée pour les actes de terrorisme, l’espionnage, la trahison, le parricide (meurtre de son père ou de sa mère), ainsi que pour l’importation de produits périmés ou interdits ayant entraîné la mort. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux auteurs qu’à leurs complices.

Pour justifier cette mesure, Edasso Rodrigue Bayala a notamment évoqué la lutte contre les groupes armés terroristes. Selon lui, certains recruteurs inciteraient des combattants à rejoindre leurs rangs en leur faisant croire qu’ils ne risquent pas de sanctions suffisamment sévères en cas d’arrestation. Le gouvernement entend ainsi durcir la réponse pénale.

Cette décision intervient alors que le Burkina Faso est confronté depuis plusieurs années à une crise sécuritaire complexe. Avec cette réforme, le pays opère un retour en arrière sur la suppression de la peine de mort décidée en 2018. Les modalités d’application et les réactions internationales marqueront la suite de cette évolution juridique.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire