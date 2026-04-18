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Gabon : Nkoghe Bekale exprime son soutien à Billie-By-Nze après son placement en détention

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 19h57min
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Les anciens premier ministre Julien Nkoghe Bekale et Alain Claude Bilie-By-Nze © D.R.
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Suite à l’interpellation et au placement en détention provisoire de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Billie-By-Nze, Julien Nkoghe Bekale a réagi dans une déclaration empreinte d’émotion. L’ex-chef du gouvernement appelle au respect de la justice tout en exprimant un soutien moral à la famille du concerné.

L’affaire impliquant l’ancien Premier ministre Alain-Claude Billie-By-Nze continue de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. Dans une déclaration rendue publique, l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a exprimé son ressenti face à cette situation, mêlant compassion personnelle et appel à la sérénité institutionnelle.

Une réaction empreinte d’émotion et de retenue

Dans son message, Julien Nkoghe Bekale souligne le caractère sensible de toute privation de liberté. « La privation de liberté est une situation délicate à laquelle nul ne saurait rester indifférent », a-t-il déclaré, marquant ainsi une posture à la fois humaine et mesurée.

Évoquant directement la situation d’Alain-Claude Billie-By-Nze, il confie : « L’interpellation, l’arrestation et le placement en détention provisoire […] me peinent humainement, quelles qu’en soient les raisons ». Une déclaration qui traduit une proximité personnelle, l’ancien Premier ministre qualifiant son successeur de « petit frère ».

Un appel à la confiance dans les institutions judiciaires

Malgré cette réaction empreinte d’émotion, Julien Nkoghe Bekale insiste sur la nécessité de laisser la justice suivre son cours. « Je respecte et fais confiance à la justice et aux institutions judiciaires pour que la vérité prévale », a-t-il affirmé.

Dans un contexte marqué par une forte sensibilité autour des affaires judiciaires impliquant des personnalités publiques, cet appel à la confiance institutionnelle vise à préserver l’équilibre entre expression de solidarité et respect de l’État de droit. Il ajoute également une dimension spirituelle à son propos, évoquant « la sagesse du Juge suprême, notre Dieu, au-dessus de tous les juges », appelant ainsi à une forme d’apaisement dans le traitement de cette affaire.

Un soutien affiché à la famille politique et biologique

Au-delà de la dimension institutionnelle, Julien Nkoghe Bekale a tenu à exprimer un soutien moral explicite à l’entourage d’Alain-Claude Billie-By-Nze. « J’exprime mon soutien moral à la famille biologique et politique », a-t-il déclaré. Cette prise de position s’inscrit dans une tradition politique où les solidarités personnelles et partisanes continuent de jouer un rôle important, même dans des contextes judiciaires sensibles.

Alors que cette affaire suit son cours devant les juridictions compétentes, les réactions comme celle de Julien Nkoghe Bekale illustrent la délicate articulation entre émotion, solidarité et respect des principes de justice dans la vie publique gabonaise.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 19h57min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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