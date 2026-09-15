BGFIBank : BGFI Holding lance une deuxième augmentation de capital de 80,5 milliards de FCFA

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BGFI Holding Corporation, société mère du Groupe BGFIBank, ouvre ce mardi 15 septembre 2026 la deuxième phase de son augmentation de capital par Appel Public à l’Épargne (APE). L’opération, ouverte jusqu’au 15 octobre, porte sur l’émission de 1 006 975 actions nouvelles au prix unitaire de 80 000 FCFA, pour un montant recherché de 80,558 milliards de FCFA. Après avoir levé 45,325 milliards lors de la première phase, le groupe financier gabonais ambitionne désormais de porter de 3,85 % à 10 % la part de son capital détenue par le public.

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la transformation capitalistique de BGFI Holding Corporation. Moins d’un an après le lancement, en novembre 2025, de la première phase de son ouverture au public, la holding remet le marché à contribution avec une opération d’une ampleur supérieure. La souscription minimale est fixée à 10 actions, représentant un investissement de 800 000 FCFA. Derrière cette nouvelle levée se dessine une stratégie plus large : renforcer les fonds propres du groupe, diversifier son actionnariat et améliorer progressivement la liquidité d’un titre désormais exposé à une base élargie d’investisseurs.

80,558 milliards de FCFA recherchés sur le marché

Dans le détail, BGFI Holding prévoit d’émettre 1 006 975 actions nouvelles à 80 000 FCFA l’unité. Le nombre total de titres passerait ainsi de 14 728 385 avant l’opération à 15 735 360 à son terme. Surtout, le flottant, actuellement établi à 3,85 %, doit atteindre 10 %, matérialisant une ouverture supplémentaire du capital au public.

Cette deuxième phase intervient après une première opération ayant permis de mobiliser 45,325 milliards de FCFA auprès de 7 601 investisseurs issus de 24 pays. En additionnant les montants annoncés des deux phases, BGFI Holding pourrait ainsi avoir mobilisé près de 125,9 milliards de FCFA si la nouvelle opération est intégralement souscrite. Un montant conséquent pour le marché financier de la CEMAC et qui place désormais la réussite de l’opération sous le regard des investisseurs régionaux.

BGFI 2030 en ligne de mire

Pour Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe BGFIBank, cette nouvelle opération doit prolonger la dynamique enclenchée lors de la première phase. « Les résultats de la première phase ont démontré la confiance accordée par les investisseurs à notre modèle de développement et aux perspectives du Groupe », souligne-t-il. L’objectif, poursuit-il, est « d’élargir davantage notre base actionnariale, de renforcer la liquidité du titre et d’associer un plus grand nombre d’investisseurs à la création de valeur durable portée par BGFI Holding Corporation ».

Les capitaux recherchés doivent également accompagner les ambitions de croissance du groupe et renforcer sa solidité financière dans le cadre de BGFI 2030, son nouveau projet d’entreprise. Présent dans douze pays et revendiquant plus de 3 000 collaborateurs, BGFIBank entend notamment disposer de capacités financières supplémentaires pour saisir de nouvelles opportunités sur ses différents marchés.

Un mois pour convaincre les investisseurs

La deuxième phase sera ouverte du 15 septembre au 15 octobre 2026. BGFIBourse et EDC Bourse interviennent comme principaux arrangeurs de l’opération, enregistrée auprès du régulateur du marché financier régional sous le visa COSUMAF-APE-06/26. Le ticket minimal de 800 000 FCFA positionne toutefois l’opération principalement auprès d’investisseurs disposant déjà d’une capacité d’épargne significative.

Au-delà des 80,558 milliards recherchés, l’un des principaux indicateurs sera donc le niveau réel de souscription atteint au terme de cette nouvelle fenêtre d’un mois. Après avoir convaincu 7 601 investisseurs lors de la première phase, BGFI Holding doit désormais démontrer sa capacité à élargir encore son actionnariat tout en installant durablement son titre dans le paysage boursier régional. Le 15 octobre, le taux de souscription constituera ainsi un nouvel indicateur de la confiance que le marché accorde aux ambitions affichées par le premier groupe financier gabonais.