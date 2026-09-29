Violences en milieu scolaire : le Commissariat du Littoral sensibilise les élèves du CES du Centre

Ecouter l'article

Face à la recrudescence d’actes d’incivilité et des agissements délictueux qui perturbent le quotidien des établissements d’enseignement, les Forces de Police Nationale intensifient leur présence sur le terrain. Une délégation de haut niveau du Commissariat Central du Littoral s’est rendue au CES du Centre, situé dans le quartier des 9 Étages, afin de mener une vaste opération d’information et de prévention auprès de la jeunesse.

Pour cette intervention, le Commissaire Central s’est entouré d’une équipe pluridisciplinaire réunissant la Secrétaire centrale, le chef de Service de la Voie Publique, le Chef de Service de la Sûreté Urbaine ainsi que la responsable de la Division mœurs. Menée main dans la main avec les agents de la Police Scolaire déployés au quotidien dans l’établissement, l’initiative a privilégié l’échange direct avec les classes du premier cycle, de la 6ᵉ à la 3ᵉ.

Loin d’un cours magistral, l’animation s’est appuyée sur une approche interactive. Les officiers ont d’abord donné la parole aux collégiens, les invitant à exprimer ce dont ils sont témoins ou victimes au sein de leur environnement scolaire. La franchise des réponses a immédiatement illustré l’urgence de la situation : les élèves ont spontanément dénoncé des faits de bagarres, de bizutage, de vol d’effets personnels, d’insultes récurrentes, mais aussi des problèmes plus graves liés à la possession ou à la consommation de stupéfiants, à des agressions sexuelles et au manque de respect manifesté envers les enseignants et l’administration.

Rappel des règles et responsabilité pénale

Prenant tour à tour la parole, les responsables policiers ont rappelé l’importance d’un climat d’étude apaisé. Une jeunesse concentrée et sereine demeure le socle indispensable sur lequel repose l’avenir de la nation. Ils ont souligné que l’école doit impérativement rester un sanctuaire du savoir et non un terrain d’impunité.

Les intervenants ont ensuite insisté sur le volet répressif et le cadre légal. Trop souvent banalisées par les plus jeunes, certaines dérives exposent leurs auteurs à de lourdes sanctions disciplinaires, allant de l’exclusion définitive de l’établissement à des poursuites judiciaires. Les officiers ont rappelé que la loi prévoit des peines d’incarcération adaptées aux mineurs pour les infractions les plus graves.

Rompre le silence pour protéger la communauté

En conclusion de cette rencontre, les forces de l’ordre ont vivement encouragé les collégiens à briser la loi du silence. Qu’il s’agisse de violences physiques, de racket ou d’atteintes d’ordre sexuel, signaler ces agissements aux surveillants, aux professeurs ou aux agents de la Police Scolaire constitue un acte de responsabilité et de protection mutuelle. Par cette démarche de proximité, la police entend bâtir une relation de confiance durable avec les élèves pour éradiquer l’insécurité en milieu scolaire.