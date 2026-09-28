Insalubrité : quid des sanctions prévues pour les récalcitrants

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Le cadre de vie des populations gabonaises reste fortement marqué par l’insalubrité. Face à cette situation, le gouvernement et les responsables municipaux ont appelé les citoyens, notamment dans le Grand Libreville, à prendre part au nettoyage de leur environnement. Une mesure qui soulève toutefois une question : quelles sanctions sont prévues contre ceux qui ne respecteront pas ces consignes ?

Si les autorités souhaitent impliquer davantage les populations dans la restauration de l’image de Libreville, la capitale gabonaise, c’est aussi parce que l’incivisme demeure un véritable problème. Dépôts sauvages d’ordures, déchets ménagers abandonnés dans les rues ou encore espaces publics mal entretenus, les mauvaises habitudes semblent avoir la peau dure. Pour certains citoyens, la préservation et l’entretien du cadre de vie relèveraient avant tout de la responsabilité de l’État.

Une perception qui contribue à alimenter la problématique de l’insalubrité. Pour tenter d’inverser la tendance, les autorités municipales de Libreville et de ses environs entendent donc responsabiliser les populations. Mais au-delà des appels à la mobilisation, quelles mesures sont prévues contre les récalcitrants ? Des amendes ou des contraventions seront-elles appliquées en cas de non-respect des consignes ?

Des sanctions qui font débat

Le Gabon pourrait notamment s’inspirer de certaines expériences menées dans la sous-région. Au Bénin, le dépôt de déchets dans des lieux non autorisés peut être sanctionné par des amendes allant de 50 000 à 50 millions de francs CFA. Le déversement de substances dangereuses dans la mer ou dans la nature, lorsqu’il porte atteinte à la santé publique, aux ressources biologiques ou au potentiel touristique, peut également entraîner de lourdes sanctions pénales et financières.

Autre exemple souvent cité sur la question de la propreté, le Rwanda, dont les politiques de salubrité reposent notamment sur une forte implication des citoyens et l’application de règles strictes. Au Gabon, plusieurs dispositifs ont déjà été annoncés ou expérimentés pour lutter contre l’insalubrité. Reste désormais à savoir s’ils seront effectivement appliqués dans la durée.

Car au-delà des mesures annoncées, c’est bien leur mise en œuvre qui sera déterminante. La brigade municipale de lutte contre l’insalubrité, notamment, s’est progressivement faite discrète après le départ de Judes Ibrahim Rapontchombo, qui avait fait de cette lutte l’un de ses principaux axes d’action à la tête de la municipalité. Les attentes restent donc nombreuses, et cette fois, les populations comme les autorités seront observées sur leur capacité à transformer les annonces en actions concrètes.