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Le Gabon s’apprête à réécrire son histoire avec les concours de beauté. À l’occasion d’une conférence de presse organisée le vendredi 20 novembre 2026, Gabao Creativ, a annoncé le lancement du concours «Reine de beauté du Gabon », qui révélera le nouveau visage de la beauté le 7 août 2027. Une compétition ouverte aux jeunes femmes afin de valoriser la beauté mais aussi la diversité culturelle et intellectuelle.

Onze ans après le dernier couronnement de Miss Gabon en 2015, le pays revient au devant de la scène avec pour une nouvelle histoire. La cérémonie de lancement a réuni des personnalités diplomatiques, le ministre de la Jeunesse et sports, chargé du rayonnement culturel, ainsi que des acteurs culturels de tous bords. Occasion de rappeler le rôle crucial de cette distinction de beauté au-delà de la compétition. « La future reine aura l’honneur de porter les couleurs du Gabon dans des grandes compétitions internationales, notamment Miss World et Miss Univers, représentant naturellement la beauté gabonaise mais surtout notre histoire, notre patrimoine, nos traditions, notre créativité et les valeurs de notre nation », a déclaré Paul Ulrich Kessany, ministre de tutelle.

Avec cette édition, le Comité d’organisation entend célébrer la femme dand toute sa splendeur en lui donnait une chance de s’exprimer. « Nous voulons célébrer des femmes ayant une histoire, une personnalité, une intelligence, une culture, une voix et des convictions. Des femmes capables de défendre une idée, de porter une cause, de parler de leur pays et de représenter dignement leur nation », a souligné Laetitia Tessier, présidente du comité d’organisation. Concrètement, la compétition débute dès le 4 janvier 2027 avec la phase d’inscription, puis s’en suivront la caravane nationale,les barrages, l’annonce des dix-huit finalistes, et la phase finale les 5 et 7 août 2027.

Mais alors qui peut s’inscrire ? Le concours est ouvert aux demoiselles de 18 à 28 ans, résidentes au Gabon ou à l’étranger, faire 1m67 minimum, avoir un niveau d’étude Terminale minimum. Il faut aussi avoir une connaissance parfaite de la culture et du patrimoine de la province représentée et avoir un projet social à défendre. Les candidates de moins de 21 ans devront soumettre leur candidature avec autorisation parentale. Les inscriptions gratuites débuteront le 4 janvier 2027 dans les hôtels de villes du pays et vont se boucler 10 jours avant le passage de ma caravane dans chaque province.

À la clé la somme de vingt millions de FCFA sera remise à la Miss et ses dauphines partiront avec chacune, quatres et deux millions de FCFA. Le ton est donné, aux gabonaises résidentes ou celles de la diaspora de se lancer dans l’aventure pour faire valoir leur voix.