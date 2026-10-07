Ghana : évangélisation et commerces dans les transports désormais interdits 

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Au Ghana, les trajets en bus seront désormais plus silencieux, mais les récalcitrants risquent gros. Prêcher la bonne parole ou vendre des articles à bord d’un bus en mouvement peut dorénavant coûter jusqu’à huit mois de prison rapporte le média Brut Afrique. Cette mesure stricte s’inscrit dans un nouveau cadre législatif visant à réguler le comportement dans les transports, bouleversant ainsi les pratiques quotidiennes de nombreux citoyens.

En mai dernier, le Parlement ghanéen a formellement adopté de nouvelles règles de circulation pour renforcer les sanctions contre diverses infractions. Il y a quelques semaines, le ministre des Transports, Joseph Bukari Nikpe, a d’ailleurs lancé une campagne nationale d’information pour sensibiliser le public. Désormais, l’article 141 du règlement qualifie expressément de « nuisance » le commerce à la sauvette et la prédication dans des véhicules publics ou commerciaux en mouvement, indique le média.

Plus de calme, de sécurité dans les trajets

Les nouvelles sanctions sont sévères, les contrevenants risquent une amende comprise entre 120 et 600 cedis ghanéens, soit entre 10 et 51 dollars. Ainsi qu’une peine de prison pouvant atteindre huit mois. Bien que la loi interdise ces activités depuis 2012, la peine maximale encourue n’était auparavant que de 30 jours d’incarcération. En outre, les autorités présentent ces nouvelles mesures gouvernementales avant tout comme une question primordiale de sécurité et de discipline routière. L’objectif affiché est d’éviter les nuisances sonores et de supprimer toutes les distractions potentielles à bord des véhicules. Pour garantir l’application de cette loi, les autorités policières et les agences de sécurité routière ont commencé à traquer activement les infractions.

Selon Brut Afrique, la réglementation fait cependant réagir dans un pays où la prédication dans les bus fait partie intégrante des pratiques religieuses publiques depuis très longtemps. Certains prédicateurs regrettent cette décision, arguant que ces trajets leur permettent de toucher des personnes qui ne vont habituellement pas à l’église. Précision importante : les prédicateurs et vendeurs présents dans les gares routières ou sur les marchés ne sont pas concernés par l’interdiction, celle-ci visant uniquement les véhicules lorsqu’ils sont en mouvement.