Derniers articlesSOCIETE

Gabon : une jeunesse livrée à l’oisiveté face à la rareté des emplois saisonniers 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 17h19min
1 588 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du quartier Derrière La Prison © D.R.
Ecouter l'article

Dans les rues de la capitale gabonaise, le paysage des « grandes vacances » se répète d’année en année sans que la situation change. Sur les poteaux électriques et les barrières des quartiers populaires, des affiches de fortune où des étudiants et lycéens y proposent leurs services comme nounous, ménagères, laveurs de voitures ou vendeurs d’occasion. Une quête désespérée pour financer les fournitures de la rentrée à venir.

Alors que le taux de chômage des jeunes touche près d’un actif sur trois, le marché du travail gabonais apparaît plus verrouillé que jamais. Si l’accès à un premier emploi formel relève du parcours du combattant pour les diplômés ou demandeurs formés, la situation est encore plus critique pour les apprenants à la recherche de simples petits boulots saisonniers. Les rares opportunités dans la distribution ou la restauration restent prises d’assaut ou réservées au réseau informel.

La jeunesse erre, sa colère s’exacerbe !

Face à cette saturation d’un marché qui pourrait bien absorber, l’absence de mécanismes publics d’accompagnement à l’instar des programmes municipaux de stages de vacances encadrés ou des incitations fiscales pour les entreprises embauchant des vacanciers, laisse la jeunesse livrée à elle-même. Et l’oisiveté forcée qui en découle nourrit un sentiment de désillusion précoce. Ce qui accroît sa vulnérabilité face à la précarité.

Pour y faire face, d’aucuns se tournent vers l’économie informelle et le vice. Des secteurs non régulés où les dérives urbaines sont érigées en norme pour s’en sortir. Or cette génération ne demande qu’à travailler durant la trêve académique pour soulager la charge financière de leurs parents. Disons-le sans ambages, sans volonté politique qui va structurer le marché de l’emploi saisonnier « protégé et accessible », la période des vacances restera une longue parenthèse d’inactivité subie. Sapristi !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 17h19min
1 588 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

ONU Gabon : 3822 entreprises informelles régularisées en 2025 !

11 août 2026 à 14h32min

Burkina Faso : 18 événements interdits pour la préservation des moeurs

11 août 2026 à 14h25min

Gabon : 3,5 milliards de FCFA injectés dans l’Économie verte et bleue

11 août 2026 à 11h58min

Église évangélique du Gabon : un trône pour deux pasteurs ! 

11 août 2026 à 11h52min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page