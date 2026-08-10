Gabon : une jeunesse livrée à l’oisiveté face à la rareté des emplois saisonniers 

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Dans les rues de la capitale gabonaise, le paysage des « grandes vacances » se répète d’année en année sans que la situation change. Sur les poteaux électriques et les barrières des quartiers populaires, des affiches de fortune où des étudiants et lycéens y proposent leurs services comme nounous, ménagères, laveurs de voitures ou vendeurs d’occasion. Une quête désespérée pour financer les fournitures de la rentrée à venir.

Alors que le taux de chômage des jeunes touche près d’un actif sur trois, le marché du travail gabonais apparaît plus verrouillé que jamais. Si l’accès à un premier emploi formel relève du parcours du combattant pour les diplômés ou demandeurs formés, la situation est encore plus critique pour les apprenants à la recherche de simples petits boulots saisonniers. Les rares opportunités dans la distribution ou la restauration restent prises d’assaut ou réservées au réseau informel.

La jeunesse erre, sa colère s’exacerbe !

Face à cette saturation d’un marché qui pourrait bien absorber, l’absence de mécanismes publics d’accompagnement à l’instar des programmes municipaux de stages de vacances encadrés ou des incitations fiscales pour les entreprises embauchant des vacanciers, laisse la jeunesse livrée à elle-même. Et l’oisiveté forcée qui en découle nourrit un sentiment de désillusion précoce. Ce qui accroît sa vulnérabilité face à la précarité.

Pour y faire face, d’aucuns se tournent vers l’économie informelle et le vice. Des secteurs non régulés où les dérives urbaines sont érigées en norme pour s’en sortir. Or cette génération ne demande qu’à travailler durant la trêve académique pour soulager la charge financière de leurs parents. Disons-le sans ambages, sans volonté politique qui va structurer le marché de l’emploi saisonnier « protégé et accessible », la période des vacances restera une longue parenthèse d’inactivité subie. Sapristi !