Projet de budget 2027 : 7,12 milliards de FCFA pour le tourisme et l’aménagement du territoire en 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 924,17 millions de FCFA des crédits consacrés à la mission Aménagement du territoire et tourisme. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 6,19 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 7,12 milliards en 2027, soit une progression de 14,9 %. Toutefois, cette hausse bénéficierait davantage aux dépenses de personnel qu’aux investissements. Le programme Tourisme disposerait de 2,95 milliards de FCFA, dont 1,10 milliard destiné aux investissements, tandis que les crédits consacrés à la coordination du développement territorial resteraient relativement stables.

Alors que le Gabon ambitionne de faire du tourisme un levier de diversification économique, la question des moyens consacrés à l’aménagement des sites, à la promotion des destinations et au développement des infrastructures d’accueil demeure centrale. Avec ses parcs nationaux, son littoral et son patrimoine naturel, le pays dispose d’atouts dont la valorisation nécessite des investissements durables, une meilleure accessibilité et une offre touristique structurée. Le PLF 2027 prévoit une progression des ressources du secteur, mais leur répartition révèle des arbitrages contrastés. Sur les 924 millions de FCFA supplémentaires, plus de la moitié serait consacrée aux dépenses de personnel, tandis que les investissements n’augmenteraient que de 300 millions.

Le tourisme bénéficie de 442 millions supplémentaires

Le programme Tourisme enregistrerait une augmentation de 442,64 millions de FCFA, portant son enveloppe de 2,50 milliards en 2026 à 2,95 milliards en 2027, soit une progression de 17,7 %. Cette hausse serait principalement portée par les investissements, qui passeraient de 800,44 millions à 1,10 milliard de FCFA. Les dépenses de biens et services doubleraient presque, passant de 166 à 330 millions, tandis que les dépenses de personnel progresseraient de 42,89 millions pour atteindre 1,22 milliard.

En revanche, les transferts du programme diminueraient de 359,25 à 295 millions de FCFA, soit une réduction de 64,25 millions. Cette évolution mérite d’être examinée au regard des mécanismes de soutien aux acteurs touristiques et des éventuelles contributions aux organismes chargés de la promotion du secteur. Les tableaux budgétaires ne permettent cependant pas d’identifier les structures bénéficiaires de ces transferts ni les opérations financées par les 1,10 milliard d’investissements. Il reste donc impossible, à ce stade, de déterminer quels sites touristiques ou équipements d’accueil bénéficieront effectivement des crédits annoncés.

L’aménagement du territoire progresse de seulement 4 %

Le programme Coordination des politiques de développement et appui à l’action locale bénéficierait d’une augmentation limitée de 98,20 millions de FCFA. Son budget passerait de 2,46 à 2,56 milliards, soit une progression de 4 %. Cette hausse serait exclusivement portée par les dépenses de personnel et de fonctionnement, qui augmenteraient respectivement de 58,86 et 39,34 millions. Les investissements resteraient inchangés à 1,22 milliard de FCFA.

Cette stabilité des crédits d’investissement interroge sur les moyens supplémentaires consacrés à l’aménagement territorial. La mise en valeur des destinations touristiques dépend pourtant de plusieurs facteurs, notamment l’accessibilité des sites, les équipements collectifs, les services de proximité et la coordination des investissements publics. Toutefois, les dépenses nécessaires à ces aménagements peuvent également être inscrites dans d’autres missions budgétaires, particulièrement celles consacrées aux infrastructures, aux transports ou à la planification du développement. La seule enveloppe de cette mission ne permet donc pas de mesurer l’ensemble de l’effort public en faveur des territoires touristiques.

Plus de 420 millions supplémentaires pour le pilotage administratif

Le programme Pilotage et soutien à la politique du tourisme et de l’artisanat enregistrerait une augmentation de 383,33 millions de FCFA, portant son budget de 1,23 à 1,62 milliard. Cette progression serait entièrement liée aux dépenses de personnel, qui passeraient de 695,30 millions à 1,12 milliard de FCFA, soit 420,67 millions supplémentaires. À l’inverse, les crédits de biens et services diminueraient de 37,34 millions, tandis que les investissements resteraient fixés à 100 millions.

À l’échelle de l’ensemble de la mission, les dépenses de personnel progresseraient de 2,92 à 3,44 milliards de FCFA, soit 522,42 millions supplémentaires. Elles représenteraient ainsi 48,3 % du budget total. Les dépenses de biens et services augmenteraient de 166 millions, pour atteindre 961,41 millions. Les investissements passeraient de 2,12 à 2,42 milliards, tandis que les transferts diminueraient de 64,25 millions. Cette répartition montre que l’augmentation du budget ne se traduit pas exclusivement par de nouveaux moyens destinés à l’aménagement des destinations.

Quels sites touristiques bénéficieront des investissements ?

L’effort d’investissement prévu dans le programme Tourisme constitue le principal élément susceptible de soutenir directement le développement des destinations gabonaises. Mais les tableaux budgétaires ne précisent pas si les crédits financeront des infrastructures d’accueil, des équipements touristiques, des études d’aménagement ou des opérations de valorisation du patrimoine naturel. Ils ne permettent pas davantage d’identifier les provinces ou les sites prioritaires, ni de déterminer la part consacrée à la promotion nationale et internationale de la destination Gabon.

Pour apprécier la portée de ces arbitrages, il sera donc nécessaire de disposer d’une programmation détaillée des projets, des calendriers d’exécution et des objectifs de fréquentation touristique. La question du financement des infrastructures d’accès, de l’accompagnement des opérateurs privés et de la promotion commerciale des destinations devra également être clarifiée. Car au-delà de la hausse de 14,9 % du budget, le développement touristique du Gabon dépendra surtout de sa capacité à transformer les crédits annoncés en sites aménagés, en services accessibles et en activités économiques durables dans les territoires.