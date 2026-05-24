A La UneDerniers articlesSOCIETE

Transport urbain : guerre ouverte entre la Mairie de Libreville et la DGTT

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 mai 2026 à 9h56min
1 583 Temps de lecture 1 minute
Anaïs Félicité Tsogho, Directrice Générale chargée des Aménagements Urbains et des Transports à la Mairie de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

Une tempête administrative et politique secoue désormais les relations entre l’Hôtel de Ville et la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT). Ce qui couvait depuis plusieurs mois sous forme de frictions larvées s’est officiellement transformé en une guerre ouverte. Au cœur de cette discorde frontale : la gestion, le contrôle et la régulation des transports urbains au sein de la capitale gabonaise, un secteur clé où les compétences de chaque entité s’entrechoquent désormais violemment.

La rupture s’est matérialisée par une sortie médiatique incisive de la municipalité. Anaïs Félicité Tsogho, Directrice Générale chargée des Aménagements Urbains et des Transports à la Mairie de Libreville, est montée au créneau pour dénoncer ce qu’elle qualifie d’ingérence inacceptable. Selon l’institution municipale, la DGTT outrepasse systématiquement ses prérogatives en s’immisçant dans la gestion directe des transports de proximité, une mission constitutionnellement dévolue aux collectivités locales.

La mairie accuse notamment l’administration centrale de saturer l’espace urbain en octroyant des autorisations de circuler de manière unilatérale. Cette anarchie administrative asphyxie un réseau routier déjà saturé et complique cruellement le quotidien des Librevillois.

Le ras-le-bol des municipalités

Pour la Mairie de Libreville, le constat est sans appel : les actions de la DGTT créent un doublon décisionnel nuisible. Face aux caméras, la municipalité a fermement rappelé que la délivrance des autorisations de stationnement, la délimitation des lignes de transport urbain et le contrôle des gares routières relèvent de sa compétence exclusive.

« Nous assistons à une violation flagrante des textes de la décentralisation », martèle l’entourage de la mairie, las de voir ses recettes municipales s’évaporer au profit d’initiatives non concertées de la Direction Générale des Transports Terrestres.

Vers une paralysie du secteur ?

Alors que les deux institutions se rejettent la responsabilité du désordre urbain, les syndicats de transporteurs et les usagers se retrouvent pris en otage. Pris entre le marteau municipal et l’enclume ministérielle, les chauffeurs de taxi ne savent plus à quel saint se vouer pour s’acquitter de leurs taxes sans risquer des contrôles intempestifs. 

Si aucun terrain d’entente n’est rapidement trouvé, cette guerre des chefs pourrait bien déboucher sur une paralysie totale du trafic à Libreville. Pour l’heure, le dialogue semble totalement rompu, laissant place à une démonstration de force administrative dont la capitale se serait bien passée.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 mai 2026 à 9h56min
1 583 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Franceville : un homme arrêté après avoir abattu et vendu le bœuf d’un particulier

24 mai 2026 à 9h25min

Gabon : une nouvelle organisation pour le Génie Militaire

24 mai 2026 à 7h28min

Akanda : vers un déclassement partiel de l’Arboretum Raponda-Walker

23 mai 2026 à 23h11min

Gabon : 47 agents du ministère du tourisme désormais assermentés 

23 mai 2026 à 22h54min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page