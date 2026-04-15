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Transport aérien : Air France augmente ses tarifs

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 9h15min
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Un aéronef de Air France © D.R.
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La compagnie Air France a annoncé une nouvelle augmentation de ses tarifs, en réponse à la flambée des coûts du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient. Une décision qui pourrait rapidement impacter les passagers au départ du Gabon, déjà confrontés à des prix élevés.

Selon des informations relayées par la presse spécialisée, « un aller-retour en classe économique passe désormais de 50 à 100 euros sur les vols long-courriers », soit un doublement de la surcharge carburant. Les vols court et moyen-courriers ne sont pas épargnés, avec « plus de 10 euros par aller-retour ».

Cette décision intervient dans un contexte international tendu, marqué par la hausse du prix du pétrole et l’allongement des trajets aériens pour éviter les zones de conflit.

Une hausse inévitable dans un secteur sous pression

Ce n’est pas la première augmentation enregistrée ces dernières semaines. En mars déjà, Air France avait appliqué une première révision tarifaire, ajoutant « 25 euros par trajet et 50 euros l’aller-retour ». Le phénomène dépasse largement la seule compagnie française. Des transporteurs comme Air India ou Cathay Pacific ont également relevé leurs prix, parfois de plus de 200 dollars.

Aux États-Unis, d’autres acteurs comme Delta Air Lines ou American Airlines ont choisi une stratégie différente, en augmentant les frais annexes, notamment les bagages. Pour les professionnels du secteur, cette tendance est inévitable. Pascal de Izaguirre, président de la FNAM, l’affirme clairement : ces augmentations sont « inévitables ».

Le Gabon exposé à une hausse imminente

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite concernant les vols au départ de Libreville. Mais la logique du marché laisse peu de place au doute : le Gabon, fortement dépendant des liaisons internationales, devrait être impacté à court terme. D’autant que les coûts ne se limitent pas au carburant. L’allongement des itinéraires, imposé par les zones de conflit, renchérit mécaniquement les opérations aériennes.

Face à cette situation, certaines compagnies comme SAS Scandinavian Airlines ou Ryanair vont jusqu’à « supprimer des milliers de liaisons » pour éviter des pertes financières.

Un nouveau choc pour les ménages gabonais

Au-delà des considérations techniques, cette hausse pose une question centrale : celle de l’accessibilité du transport aérien pour les Gabonais. Dans un contexte déjà marqué par la vie chère, toute augmentation des tarifs aériens se répercute directement sur le budget des ménages, notamment pour les étudiants, les familles et les professionnels dépendants des déplacements internationaux.

Si cette tendance se confirme, elle pourrait accentuer davantage les inégalités d’accès à la mobilité, transformant progressivement le voyage aérien en produit de luxe pour une large partie de la population. Dans un environnement économique sous tension, cette nouvelle hausse apparaît ainsi comme un signal supplémentaire de la pression globale exercée sur le pouvoir d’achat des Gabonais.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 9h15min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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