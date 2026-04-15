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Chine : un premier trimestre 2026 sous le signe de la résilience économique

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 8h14min
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Malgré un contexte géopolitique instable au Moyen-Orient et les turbulences des marchés énergétiques, l’économie chinoise affiche une santé de fer au premier trimestre 2026. Les chiffres publiés par l’Administration générale des douanes révèlent une croissance robuste qui dépasse les attentes, portée par un commerce extérieur dynamique et une consommation intérieure en pleine mutation.

Le volume global des échanges de marchandises a atteint 11 840 milliards de yuans (environ 1 730 milliards de dollars). Ce dynamisme est particulièrement visible dans les exportations, en hausse de 11,9 %, et les importations, qui bondissent de 19,6 %. Le secteur automobile s’impose comme la locomotive de cette performance : avec 2,226 millions d’unités exportées entre janvier et mars (+56,7 %), la Chine consolide sa position de leader mondial, portée notamment par l’essor des véhicules à énergie nouvelle.

Sur le plan intérieur, la consommation redémarre. L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 1 % en mars. Les Chinois voyagent plus et plus loin : les réservations de vols sur les lignes majeures ont bondi de 40 %, stimulées par la création d’une « semaine d’or du printemps » lors de la fête de Qingming.

Un tournant historique pour le commerce Afrique-Chine

Cette solidité économique chinoise ouvre des perspectives inédites pour le continent africain. Si la balance commerciale est historiquement déséquilibrée au profit de Pékin, une réforme majeure s’apprête à redistribuer les cartes.

Dès le 1ᵉʳ mai 2026, la Chine appliquera une politique de tarif douanier zéro pour 53 pays africains. Cette mesure historique concerne les produits agricoles et manufacturés, offrant un accès sans précédent au vaste marché chinois. « L’Afrique a désormais largement accès au marché chinois ; c’est une opportunité de doper les exportations de manière structurelle. »

Pour transformer cet essai, le défi est désormais africain. Les entreprises du continent doivent impérativement investir dans les chaînes de valeur et la qualité. L’accès au marché est acquis ; il s’agit maintenant de proposer des produits transformés à forte plus-value pour équilibrer durablement les échanges.

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