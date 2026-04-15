Gabon : cap sur les 100 jours, Hermann Immongault impose un bilan de vérité et des preuves sur l’emploi

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Réuni ce mardi 14 avril en Conseil interministériel, le gouvernement entre dans une phase décisive de son action. À l’approche du cap symbolique des 100 jours, le Coordonnateur de l’action gouvernementale, Hermann Immongault, exige des résultats concrets, chiffrés et vérifiables, notamment en matière d’emploi.

À Libreville, le ton a changé. Fini le temps des annonces et des intentions. Place désormais à la reddition de comptes. Lors de ce Conseil interministériel, Hermann Immongault a clairement fixé le cap : chaque ministre devra présenter un bilan rigoureux, documenté et assumé de son action. Au cœur des échanges : le suivi des réformes engagées, l’état d’avancement des projets sectoriels et l’examen de textes structurants. Mais au-delà des dossiers techniques, c’est bien la préparation du bilan des 100 jours qui s’impose comme l’échéance centrale.

Un tournant vers la culture du résultat

Face à ses collègues, Hermann Immongault n’a laissé aucune place à l’ambiguïté : « Cette échéance n’est plus théorique. Elle est immédiate et constituera un moment de vérité pour l’ensemble du gouvernement ». Une déclaration qui sonne comme une mise en demeure. Chaque département ministériel est sommé de « décliner avec précision les efforts engagés », en mettant en évidence les moyens financiers mobilisés, les réformes adoptées et surtout leur impact réel sur les populations.

Cette exigence marque une inflexion notable dans la gouvernance publique : il ne s’agit plus seulement de produire des textes ou d’annoncer des projets, mais de démontrer leur effectivité sur le terrain.

L’emploi au cœur de la crédibilité gouvernementale

Au-delà des réformes administratives, c’est sur le terrain de l’économie réelle que se joue désormais la crédibilité de l’exécutif. Et sur ce point, l’exigence est claire : produire des preuves tangibles en matière d’emploi. « Il vous est donc demandé de produire un état précis des emplois directs et indirects générés », a insisté Hermann Immongault, soulignant que la création d’opportunités économiques constitue le principal indicateur d’efficacité de l’action publique. Cette orientation traduit une volonté de rompre avec une communication institutionnelle souvent déconnectée des réalités sociales, en imposant une logique de résultats mesurables.

En clôturant les travaux, le Coordonnateur de l’action gouvernementale a rappelé que ce bilan ne devra pas être un simple exercice administratif. « Nous entrons dans une phase où l’action gouvernementale ne peut plus se contenter d’être engagée. Elle doit être démontrée, assumée et pleinement appropriée ». Autrement dit, le gouvernement joue désormais sa crédibilité sur sa capacité à produire un récit cohérent, sincère et vérifiable de son action. Dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales, ce cap des 100 jours s’annonce comme un test grandeur nature pour l’exécutif. Entre promesses politiques et réalités du terrain, le moment de vérité est désormais enclenché.