Transition au Gabon : David Labaye salue l’action militaire pour stopper « la confiscation du pouvoir »

Le coup de force opéré par les Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et de la restauration des institutions (CTRI) n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique. La dernière en date est celle du député sortant du deuxième siège de Tsamba-Magotsi David Labaye qui, au cours d’une déclaration ce samedi 09 septembre 2023, a salué cette action qui a définitivement mis un terme à un processus biaisé.

Si à l’international les condamnations ne cessent de fuser, dans l’opinion nationale, de nombreux acteurs politiques gabonais ont une autre perception du coup de force des Forces armées. C’est le cas du député du Rassemblement héritage et modernité (RHM) qui a pris fait et cause pour ces derniers.

Une prise de position motivée par les agissements antirépublicains des thuriféraires de l’ancien régime qui avaient prévu une fois de plus la confiscation de la volonté du peuple, notamment dans le département de Tsamba-Magotsi. Selon David Labaye, il était devenu « la principale cible des individus soutenus et financés par des proches du pouvoir Bongo-PDG et ses affidés du département dont l’objectif était la main mise sur les ressources forestières et minières à leur profit et au détriment des populations ».

Ainsi, il a souligné que la prise de pouvoir des militaires participait clairement à la mise hors d’état de nuire d’un « groupe d’individus arrogants qui avait quasiment fait de l’état central une question d’intérêt partisan, se manifestant durant des années par une confiscation du pouvoir à travers des actes de haute trahison ».