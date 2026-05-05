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L’Oiseau Rare : «Je sais que d’ici là ils vont me donner la nationalité ivoirienne»

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 18h33min
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Image Illustration L'Oiseau Rare © D.R.
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L’artiste gabonais Mohamed Ben Kourouma, connu sous le pseudonyme L’Oiseau Rare, traverse une zone de fortes turbulences médiatiques. Actuellement résident en Côte d’Ivoire, le chanteur est la cible de vives critiques sur la toile gabonaise suite à des déclarations jugées provocatrices sur son appartenance nationale.

Invité à représenter le Gabon lors de la 18e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), qui s’est tenue du 28 avril au 3 mai 2026, l’artiste a vu sa performance scénique vivement contestée. De nombreux internautes gabonais, pourtant venus en nombre pour le soutenir, ont fustigé une prestation jugée «trop ivoirienne ». Il lui est notamment reproché d’avoir cherché à séduire exclusivement le public local au détriment de ses compatriotes.

La phrase de trop : « Ils vont me donner la nationalité »

L’indignation a atteint son paroxysme après la diffusion d’un direct sur les réseaux sociaux. Porté par l’accueil chaleureux des Ivoiriens, l’Oiseau Rare y a déclaré : « Je sais que d’ici là, ils vont me donner la nationalité ivoirienne ». Si pour l’artiste, ces mots se voulaient une marque de gratitude envers son pays d’accueil, ils ont été perçus comme un acte de trahison au Gabon.

Une opinion gabonaise révoltée

Sur les plateformes numériques, les réactions ne se sont pas fait attendre, oscillant entre déception et colère noire. Certains dénoncent une ingratitude chronique, affirmant que l’artiste a toujours manqué d’attachement envers sa terre d’origine. D’autres pointent du doigt un opportunisme flagrant, rappelant avec amertume que sa nationalité gabonaise lui aurait été accordée par le Chef de l’État après un fort soutien populaire.

Face à cette fracture grandissante, L’Oiseau Rare se retrouve aujourd’hui au centre d’un débat complexe entre reconnaissance artistique internationale et loyauté nationale. Pour l’heure, le climat reste délétère, et seule une volonté de réconciliation semble pouvoir apaiser les tensions entre la star et son public de premier plan.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 18h33min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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