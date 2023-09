Partenariat militaire : le Gabon va-t-il se tourner vers la Chine ou la Russie ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qu’on pourrait se poser à la suite de la décision de la France de suspendre sa coopération militaire au lendemain du coup d’État opéré par les Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). En effet, dans un contexte de reconstruction, la question de formation des forces armées constitue sans aucun doute un dossier prioritaire, avec cette rupture, la France risque donc de voir les nouvelles autorités se jeter dans les bras d’autres partenaires.

C’est par la voix de son ministre des Armées Sébastien Lecornu que l’Hexagone avait annoncé, le vendredi 1er septembre 2023, la suspension de la coopération militaire entre le Gabon et la France. Une décision qui faisait déjà suite à la condamnation de l’opération de sauvetage de la Nation orchestré par les FAG quelques heures seulement après l’annonce de résultat « tronqués » de l’élection présidentielle donnant Ali Bongo Ondimba vainqueur.

Une rupture susceptible de créer des bouleversements des relations entre le Gabon et la France

Si cette mesure semble procéder de la volonté de l’ancienne puissance coloniale d’accentuer la pression en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel, elle pourrait s’avérer être un couteau à double tranchant. En effet, dans un monde multipolaire où les grandes puissances semblent désormais prêter un intérêt au continent africain et dans un contexte global de rejet de la politique de la France en Afrique, perceptible à travers la multiplication de manifestation hostile, notamment en Afrique de l’Ouest, cette décision du gouvernement français peut avoir des conséquences indéniables.

En effet, la privation de cette coopération militaire séculaire, pourrait pousser le Comité pour la transition et la restauration des institutions à s’intéresser à l’offre de partenariat de pays tel que la Chine et la Russie, une collaboration qui pourrait être jugée plus équitable. Un changement qui pourrait constituer une suite logique puisque sur le plan économique déjà la première citée est depuis ces dernières années le premier partenaire économique du Gabon.

LIRE AUSSI : Gabon-Russie: échange fructueux entre Pacome Moubelet Boubeya et Sergei Lavrov

Pour le cas spécifique de la Russie, sur le continent, elle profite depuis peu du départ de l’ensemble des soldats français, notamment en Afrique de l’Ouest pour se créer des partenariats, notamment sur le plan militaire. D’ailleurs, le Gabon n’est pas en reste dans ce schéma puisque les gouvernements précédents avaient déjà entrepris d’accentuer ce partenariat à travers la signature de certaines conventions.