Gabon-BAD : Oligui Nguema devise avec Marie-Laure Aki-Norubade

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Un an après son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, consolide les alliances financières du Gabon. Ce mardi 05 mai 2026, une délégation de haut niveau de la Banque Africaine de Développement (BAD) a été reçue au Palais Rénovation pour sceller une convergence de vues sur l’avenir économique du pays.

C’est dans un climat de confiance mutuelle que le Chef de l’État gabonais s’est entretenu avec la délégation de la BAD, conduite par sa vice-présidente, Marie-Laure Aki-Norubade. Une audience qui a permis de dresser un bilan exhaustif de la coopération bilatérale. La représentante de l’institution panafricaine a profité de cette tribune pour adresser ses chaleureuses félicitations au Président Oligui Nguema pour le premier anniversaire de son mandat, marquant ainsi une reconnaissance internationale du chemin parcouru.

Une transformation sociale et économique saluée

Au-delà du protocole, les échanges ont mis en lumière les progrès significatifs réalisés par le Gabon depuis un an. La BAD a salué la « dynamique soutenue » de transformation engagée par les autorités. Les réformes structurelles entamées dans les secteurs stratégiques témoignent d’une volonté de modernisation profonde, visant à rompre avec les modèles du passé pour une croissance plus inclusive et durable.

En outre, les discussions se sont concentrées sur l’optimisation des leviers de financement. L’objectif est clair : intensifier l’appui technique et financier de la BAD pour soutenir la trajectoire ambitieuse définie par Libreville. Cette collaboration s’inscrit en parfaite cohérence avec les orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Cap vers de nouveaux horizons prioritaires

L’état d’avancement des projets en cours a fait l’objet d’un examen minutieux, mais les deux parties ne comptent pas s’arrêter là. Des opportunités d’élargissement de la coopération vers de nouveaux domaines prioritaires ont été explorées. Cette vision prospective vise à accélérer la diversification de l’économie gabonaise, réduisant ainsi sa dépendance aux ressources extractives tout en renforçant les infrastructures sociales.

En conclusion, cette rencontre consacre le retour en force du Gabon sur la scène financière internationale. La restauration durable de la confiance des partenaires, un an seulement après le changement de régime, confirme la pertinence de la vision portée par le Président de la République : accélération des réformes, transparence et développement. Le partenariat entre le Gabon et la BAD s’affirme plus que jamais comme un moteur essentiel du renouveau national.