A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon-BAD : Oligui Nguema devise avec Marie-Laure Aki-Norubade

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 18h39min
1 548 Temps de lecture 1 minute
La vice-présidente de la BAD Marie-Laure Aki-Norubade reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
Ecouter l'article

Un an après son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, consolide les alliances financières du Gabon. Ce mardi 05 mai 2026, une délégation de haut niveau de la Banque Africaine de Développement (BAD) a été reçue au Palais Rénovation pour sceller une convergence de vues sur l’avenir économique du pays.

C’est dans un climat de confiance mutuelle que le Chef de l’État gabonais s’est entretenu avec la délégation de la BAD, conduite par sa vice-présidente, Marie-Laure Aki-Norubade. Une audience qui a permis de dresser un bilan exhaustif de la coopération bilatérale. La représentante de l’institution panafricaine a profité de cette tribune pour adresser ses chaleureuses félicitations au Président Oligui Nguema pour le premier anniversaire de son mandat, marquant ainsi une reconnaissance internationale du chemin parcouru.

Une transformation sociale et économique saluée

Au-delà du protocole, les échanges ont mis en lumière les progrès significatifs réalisés par le Gabon depuis un an. La BAD a salué la « dynamique soutenue » de transformation engagée par les autorités. Les réformes structurelles entamées dans les secteurs stratégiques témoignent d’une volonté de modernisation profonde, visant à rompre avec les modèles du passé pour une croissance plus inclusive et durable.

En outre, les discussions se sont concentrées sur l’optimisation des leviers de financement. L’objectif est clair : intensifier l’appui technique et financier de la BAD pour soutenir la trajectoire ambitieuse définie par Libreville. Cette collaboration s’inscrit en parfaite cohérence avec les orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Cap vers de nouveaux horizons prioritaires

L’état d’avancement des projets en cours a fait l’objet d’un examen minutieux, mais les deux parties ne comptent pas s’arrêter là. Des opportunités d’élargissement de la coopération vers de nouveaux domaines prioritaires ont été explorées. Cette vision prospective vise à accélérer la diversification de l’économie gabonaise, réduisant ainsi sa dépendance aux ressources extractives tout en renforçant les infrastructures sociales.

En conclusion, cette rencontre consacre le retour en force du Gabon sur la scène financière internationale. La restauration durable de la confiance des partenaires, un an seulement après le changement de régime, confirme la pertinence de la vision portée par le Président de la République : accélération des réformes, transparence et développement. Le partenariat entre le Gabon et la BAD s’affirme plus que jamais comme un moteur essentiel du renouveau national.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 18h39min
1 548 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

AGASA : la vente de bissap, de gingembre, de lait caillé et de glaces en sachet désormais interdite

5 mai 2026 à 15h36min

Lambaréné : À l’Hôpital Albert Schweitzer, la colère des agents ne faiblit pas ! 

5 mai 2026 à 15h10min

Programme CAFI : le gouvernement fixe de nouvelles priorités 

5 mai 2026 à 15h09min

Cameroun : Fitch Ratings anticipe une baisse de la dette publique à 40,2% du PIB en 2027

5 mai 2026 à 14h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonaiss
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise
S'abonner
Bouton retour en haut de la page