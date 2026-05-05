Derniers articlesSOCIETE

Gabon : les employés d’Ebomaf brisent le silence face à des conditions de travail «indignes»

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h47min
1 573 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Le climat s’est brutalement dégradé ce lundi 4 mai 2026 sur les chantiers de l’entreprise de BTP Ebomaf au Gabon. Dans un cri du cœur collectif, les employés ont dénoncé une gestion sociale et administrative chaotique, qualifiant leur quotidien de véritable « traumatisme » depuis l’installation de la société dans le pays.

C’est une colère froide, mais déterminée, qui s’est exprimée sur les sites de construction du géant des travaux publics. Les griefs portés par le personnel pointent du doigt une violation systématique du Code du travail gabonais. Selon les témoignages recueillis, le non-respect des droits élémentaires est devenu la norme. Les agents fustigent notamment l’absence de paiement des congés après plus d’un an de service effectif, une situation qui contrevient au seuil légal des douze mois.

Un flou administratif et financier total

Au-delà des congés, c’est l’opacité financière qui exaspère les salariés. De nombreux pères de famille affirment n’avoir reçu aucun bulletin de salaire depuis plusieurs mois, et pour certains, depuis une année entière. Cette absence de documents officiels plonge les travailleurs dans une précarité totale, les privant de toute visibilité sur leurs revenus et de tout recours bancaire ou administratif.

Plus inquiétant encore, la gestion des cotisations sociales soulève de lourdes interrogations. Bien que des prélèvements au titre de la CNSS apparaissent sur les registres, les employés ignorent si ces fonds sont réellement reversés. En conséquence, ils dénoncent une absence de couverture en cas d’accident de travail, laissant les ouvriers blessés sur les chantiers sans aucune prise en charge médicale par l’employeur.

Des méthodes de pression dénoncées

L’un des points de rupture majeurs concerne les méthodes de management de la direction. Les travailleurs accusent l’entreprise de pratiquer un « chantage au salaire ». Concrètement, le versement des émoluments serait conditionné à la signature immédiate de nouveaux contrats de travail. Cette pression, exercée sans distinction sur les nationaux et les expatriés d’Afrique de l’Ouest, est perçue comme une atteinte frontale aux droits humains et à la dignité des travailleurs.

Malgré la gravité de cette situation, les manifestants ont tenu à maintenir un mouvement pacifique, refusant toute dégradation des engins ou du matériel. Ils en appellent désormais à l’arbitrage des autorités compétentes pour faire respecter la loi au sein de ce qu’ils considèrent être un « État de droit ». Pour Ebomaf, l’heure est désormais à la régularisation sous peine de voir ses chantiers durablement paralysés par ce bras de fer social.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h47min
1 573 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema mise sur la diaspora et les influenceurs pour bâtir le pays

5 mai 2026 à 10h51min

Gabon : trois membres du gouvernement font le point sur leur feuille de route 

5 mai 2026 à 8h36min

Lyon : le tournoi Zue Nguema célèbre le football gabonais et la cohésion sociale

5 mai 2026 à 7h15min

Souveraineté alimentaire : cinq conventions signées pour plus de 775 milliards de FCFA d’investissements

4 mai 2026 à 19h21min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonaiss
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise
S'abonner
Bouton retour en haut de la page