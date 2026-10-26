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The African Exponent : le Gabon se hisse au 7ème rang des pays africain les plus alphabétisés 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 14h25min
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Des élèves lors des épreuves du CEP © D.R.
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Le Gabon confirme ses performances en matière d’accès à la lecture et à l’écriture. Selon le classement 2026 publié par le média The African Exponent, le pays se hisse au 7ᵉ rang africain grâce à un taux d’alphabétisation des adultes atteignant 88,86 %. Cette performance situe le territoire national devant des nations telles que le Cap-Vert ou la Namibie, dans un palmarès continental dominé par les Seychelles (95,87 %) et l’île Maurice (94,29 %).

Si ce positionnement flatteur témoigne des efforts historiques consacrés à la scolarisation, il ne reflète qu’une partie de la réalité éducative. La capacité des citoyens à lire et écrire ne garantit pas automatiquement la qualité de l’enseignement dispensé, la maîtrise de compétences complexes ni la capacité du système à former des profils adaptés aux exigences actuelles du monde du travail.

La maîtrise des savoirs fondamentaux constitue un socle indispensable, mais elle demeure insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’infrastructures modernes, d’enseignants qualifiés et de programmes alignés sur les besoins de l’économie locale.

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Le financement de l’éducation en question

Les données relayées par The African Exponent mettent également en lumière la faiblesse des investissements publics dans le secteur. Les dépenses accordées à l’éducation au Gabon représentent environ 2,32 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Un niveau d’effort financier jugé modeste au regard des chantiers prioritaires à mener, qu’il s’agisse de la rénovation des établissements, de la modernisation des équipements didactiques ou de la création de filières techniques professionnalisantes.

Pour transformer ce fort taux d’alphabétisation en un véritable moteur de développement, le Gabon doit désormais investir davantage dans la qualité de son offre éducative. L’enjeu dépasse la simple performance statistique : il s’agit de convertir ces compétences de base en qualifications concrètes et en opportunités d’emploi durables pour la jeunesse.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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