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Octobre Rose : la Setrag renforce son engagement auprès de la Maison d’Alice

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 17h19min
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Les agents de Setrag et le personnel de la Maison d’Alice posant au terme de la cérémonie © GMT
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À l’occasion d’Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers féminins, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a marqué sa solidarité envers les personnes touchées par la maladie. Ce vendredi 23 octobre 2026, une délégation composée majoritairement de femmes cheminotes s’est rendue à la Maison d’Alice, située dans la commune d’Akanda, pour une séance de sensibilisation ponctuée par la remise d’un don symbolique de produits de contraste, utiles au diagnostic médical. 

Dans une salle réunissant le personnel de la Setrag, les responsables de la Maison d’Alice et des patients, les échanges ont donné une place centrale à l’humain. Prenant la parole au nom des femmes cheminotes, Reine Leaticia Bouanga a rappelé que derrière chaque diagnostic se trouvent des familles, des espoirs, des inquiétudes et des combats souvent silencieux. Et ce en  invitant ses collègues à ne pas laisser l’indifférence prendre le dessus sur la compassion, ni à reléguer leur propre santé au second plan. « Le dépistage n’est ni une honte, ni une faiblesse », a-t-elle souligné. 

Un message également adressé aux patientes, dont la dignité et la valeur ne sauraient être réduites à la maladie. Cette démarche de solidarité a trouvé un écho favorable auprès de la responsable de la Maison d’Alice, le colonel Issozet épouse Maroga. Au nom de son équipe, elle a exprimé sa reconnaissance à la Setrag pour cette contribution, qu’elle considère comme un véritable témoignage d’humanité. Si les besoins de la structure demeurent importants, pour la directrice, l’engagement d’entreprises responsables peut contribuer à améliorer les conditions d’accompagnement des personnes malades.« Ensemble, continuons à faire vivre l’espoir », a-t-elle lancé, appelant à la continuité de cette dynamique de solidarité.

Canal_octobre

La Maison d’Alice, un maillon essentiel dans le parcours de soins

Pour le médecin-conseil de la Setrag, Francky Steve Iwangou Moussavoult, le rôle de la Maison d’Alice dépasse celui d’un simple lieu d’accueil. La structure constitue un relais précieux entre les personnes diagnostiquées et l’Institut de cancérologie d’Akanda, situé à proximité. Hébergement, repas, repos et écoute sont autant de besoins auxquels la Maison d’Alice contribue à répondre, notamment lorsque les effets secondaires de la chimiothérapie rendent le quotidien particulièrement éprouvant.

C’est sur une note joyeuse, entre échanges, encouragements et marques de reconnaissance, que cette journée s’est achevée. Cette rencontre a surtout permis de rappeler l’importance du dépistage précoce, de l’accompagnement des malades et de la solidarité dans un combat qui ne se limite pas aux seules personnes diagnostiquées.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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