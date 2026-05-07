Tenue africaine : les fonctionnaires Gabonais sollicitent une prime vestimentaire

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La décision d’imposer le port de la tenue traditionnelle aux agents de l’État chaque vendredi suscite de plus en plus de débats au Gabon. Selon un micro-trottoir réalisé récemment par Gabon Media Time(GMT) à Libreville, certains saluent une initiative en faveur de l’identité culturelle. D’autres, en revanche, pointent les défis économiques et l’absence d’un véritable soutien structurel, notamment dans le secteur textile national.

Cette mesure, qui vise à valoriser l’identité culturelle nationale et à promouvoir le patrimoine vestimentaire gabonais, divise néanmoins les opinions, notamment sur la question d’un accompagnement financier pour les fonctionnaires. Face à des réalités économiques parfois difficiles, ces derniers plaident pour l’octroi d’une prime vestimentaire. Interrogés sur la question, les agents publics ont tenu à répondre sans détour.

Tenue traditionnelle au travail, un symbole apprécié, mais des défis locaux persistants

Pour certains agents publics interrogés, la mesure apparaît pertinente sur le plan symbolique. Elle s’inscrit dans une volonté de valoriser les cultures africaines. « Nous sommes en Afrique, nous devons un peu faire valoir nos cultures et notre façon d’être à travers ce que nous portons et ce que nous vivons », a déclaré un fonctionnaire au centre-ville. Selon lui, cette initiative pourrait également contribuer à renforcer l’identité culturelle nationale au sein des administrations publiques.

Cependant, cette mesure soulève plusieurs questions dans le contexte gabonais. Contrairement à certains pays africains qui disposent déjà d’une industrie textile développée, le Gabon ne possède pas encore de structure locale capable de produire des tissus en grande quantité. « Il est difficile aujourd’hui de parler d’un tissu traditionnel proprement gabonais », a regretté une dame interrogée. Dans ces conditions, la mesure pourrait surtout profiter aux producteurs étrangers. « Cette mesure risque surtout d’enrichir des industries textiles étrangères », a estimé un autre intervenant, appelant à la création d’une filière locale.

Un coût jugé difficile à supporter pour les fonctionnaires

Sur le plan social, la mesure risque aussi de peser sur le budget des fonctionnaires. Entre le prix des tissus, la couture et le renouvellement régulier des tenues, les dépenses peuvent vite augmenter. « Le Gabonais a déjà du mal à se nourrir. Ajouter un budget pour l’habillement demande forcément un accompagnement », a expliqué un fonctionnaire au quartier Nzeng-Ayong. Selon lui, cette obligation ne devrait pas être imposée sans discussion ni soutien financier de l’État.

Au final, l’initiative de promouvoir la tenue traditionnelle fait globalement consensus sur le principe. Sa mise en œuvre au Gabon demande toutefois une réflexion plus large. Le succès de cette mesure repose sur plusieurs conditions. Elle doit valoriser la culture, encourager le développement d’une industrie textile locale et garantir un soutien réel aux agents publics, sans ignorer les réalités économiques du pays. Pour l’heure, les agents du secteur public espèrent que le gouvernement prendra en compte, au plus vite, leurs revendications.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire