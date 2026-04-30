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BGFIBank Gabon : fermeture exceptionnelle des points de vente les 1er et 02 mai 2026 

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Une vue de l'agence Étoile CENTAURI située au quartier Gros Bouquet © D.R.
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Chers clients,La Direction Générale de BGFIBank Gabon vous informe de la fermeture exceptionnelle de l’ensemble de ses points de vente, les journées du vendredi 1er mai et samedi 02 mai 2026.

Les activités reprendront le lundi 04 mai 2026, aux heures habituelles.

Pendant cette période, nous vous invitons à privilégier nos services de banque à distance (BGFIMobile, BGFICash Management, BGFIOline), nos GAB ainsi que nos terminaux de paiement électronique (TPE) pour la réalisation de vos opérations.

La Direction Générale vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une excellente fête.

Fait à Libreville, le 27 avril 2026.

La Direction Générale

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