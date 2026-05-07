CNOG : Paul Kessany devise avec le Général Sylvain Pangou Mbembo !

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Le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, a reçu, le mercredi 6 mai 2026, le nouveau président du Comité National Olympique Gabonais (CNOG), le Général Sylvain Florient Pangou Mbembo, accompagné des membres de son bureau exécutif. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les enjeux du sport national et les perspectives de collaboration entre le gouvernement et ladite institution sportive, a rapporté L’Union.

Au cours de cette première rencontre tenue le mercredi dernier, Paul Ulrich Kessany a salué la contribution de Sylvain Florient Pangou Mbembo à la réussite du processus électoral au sein du CNOG. En effet, ce geste témoigne de l’importance que le gouvernement accorde à un leadership stable et reconnu. Par ailleurs, il renforce également la crédibilité et la gouvernance du sport au Gabon.

Un appel à l’unité et à la rigueur pour le développement du sport national

Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accompagner la nouvelle équipe dans l’accomplissement de ses missions. « Nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans la gestion de cette organisation, mais nous souhaitons porter un regard attentif sur le sport et respecter ensemble les directives du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema », a déclaré Paul Ulrich Kessany. Le gouvernement reste vigilant. Il entend aussi respecter l’autonomie du CNOG et soutenir son rôle institutionnel.

Il a également insisté sur l’importance de la rigueur et de l’unité, malgré les divergences possibles. « Il y aura souvent des divergences, mais nous devons avoir la grandeur d’esprit d’œuvrer ensemble pour le sport gabonais », a-t-il souligné. Ces propos montrent la volonté de prévenir les tensions internes. Ils encouragent aussi un esprit de collaboration, essentiel au développement harmonieux du sport national.

Une coopération renforcée entre le CNOG et le ministère des Sports, mais des défis à relever

De son côté, le président du CNOG a exprimé sa pleine adhésion à la vision ministérielle, notamment sur l’exigence de rigueur. « C’est une valeur qui a guidé toute ma carrière professionnelle », a-t-il affirmé. Il a aussi remercié le gouvernement pour sa disponibilité à soutenir le mouvement olympique gabonais. Ces éléments montrent que la nouvelle direction souhaite installer dès le départ une culture de discipline et de professionnalisme.

Sylvain Florient Pangou Mbembo s’est également engagé à œuvrer pour l’optimisation du sport national. Il accompagnera les ligues et fédérations dans leur mise en conformité administrative, conformément aux orientations ministérielles. Un suivi plus strict de cette conformité pourrait améliorer la gestion interne des fédérations. Il pourrait aussi favoriser une meilleure représentation du Gabon dans les compétitions internationales.

Cette rencontre marque le début d’une nouvelle phase de collaboration entre le ministère des Sports et le CNOG. Elle est présentée comme une étape importante pour le développement du sport gabonais. Mais au-delà des annonces, la question de la mise en œuvre concrète des engagements reste posée. L’efficacité de cette coopération dépendra de la qualité de la coordination entre les deux institutions. Sans un suivi rigoureux et une articulation claire des actions, les objectifs fixés pourraient peiner à se concrétiser sur le terrain.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire