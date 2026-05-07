Abidjan : les États africains à l’honneur pour les 20 ans des « Bâtisseurs de l’Économie Africaine »

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À l’occasion de la 20e édition des Africa Economy Builders Forum Awards, les organisateurs ont dévoilé, le 7 mai 2026 à Abidjan, une liste inédite de lauréats exclusivement composée d’États africains distingués pour leurs performances sectorielles. Une orientation nouvelle qui met en lumière l’impact des politiques publiques sur le développement économique du continent.

Réunis à La Maison de la Presse d’Abidjan, les organisateurs des « Bâtisseurs de l’Économie Africaine » ont marqué un tournant symbolique dans l’histoire de cet événement panafricain. Pour cette édition anniversaire, les distinctions ne récompensent plus uniquement des personnalités ou entreprises, mais des États africains ayant démontré des performances remarquables dans des secteurs stratégiques.

Des États distingués pour leurs performances sectorielles

Créée en 2006, cette plateforme s’est progressivement imposée comme un baromètre de l’excellence économique africaine. « Forts de nos 20 ans de terrain […], nous avons souhaité aller plus loin », a expliqué Russel Lohoré, président fondateur de l’événement, soulignant la volonté de valoriser désormais « les politiques publiques ayant un impact significatif sur le développement économique et social ».

Au total, 11 catégories principales ont été retenues, couvrant les secteurs clés de transformation des économies africaines. Dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’emploi, les Seychelles ont été distinguées, saluées pour leurs avancées en matière de capital humain. Le Maroc s’impose quant à lui dans le secteur de la santé et de la pharmacie, confirmant son positionnement régional.

Sur le plan des infrastructures, l’Égypte décroche la distinction, tandis que le Kenya est récompensé dans la catégorie technologies, intelligence artificielle et innovation, illustrant son rôle de hub numérique en Afrique. La République démocratique du Congo s’illustre dans le secteur minier, alors que l’Algérie est primée pour ses performances dans le domaine énergétique.

Dans l’agriculture, la Côte d’Ivoire est distinguée, confirmant son statut de locomotive agricole en Afrique de l’Ouest. L’Afrique du Sud remporte le prix dans la catégorie industries et services, tandis que la Tanzanie est honorée pour le tourisme et l’hôtellerie. Le Nigeria s’impose dans les industries créatives et culturelles, reflet de la puissance de son industrie culturelle, notamment Nollywood. Enfin, le Maroc se distingue également dans la catégorie environnement et développement vert.

Des prix spéciaux pour des politiques publiques à fort impact

En complément de ces catégories, trois prix spéciaux ont été attribués pour saluer des initiatives nationales à forte portée sociale et économique. La Namibie a été récompensée pour ses avancées en matière d’égalité femme-homme et d’autonomisation des femmes. Le Ghana a reçu une distinction pour ses politiques de retour des diasporas africaines et d’intégration régionale. Le Maroc, déjà doublement primé, s’est vu attribuer le Prix spécial des 20 ans, consacrant « le pays ayant enregistré les plus grandes transformations » sur les deux dernières décennies.

Selon Valentin Mbougueng, président du jury, ces choix reposent sur « des critères de performance, de niveau d’investissement et de résultats », appuyés par des données issues d’organisations internationales et de publications spécialisées. Il a également insisté sur la crédibilité d’un jury composé « d’une vingtaine d’experts, journalistes et technocrates africains ».

Une lecture renouvelée du développement africain

En consacrant des États plutôt que des individus, cette édition 2026 traduit une évolution dans la lecture des dynamiques économiques africaines. Elle met en avant le rôle structurant des politiques publiques dans la transformation des économies nationales et régionales. La cérémonie officielle de remise des prix est prévue le 18 juin 2026 à Abidjan. Elle devrait réunir décideurs publics, acteurs économiques et partenaires internationaux autour des enjeux de croissance, d’innovation et de gouvernance sur le continent.

À travers cette édition anniversaire, les « Bâtisseurs de l’Économie Africaine » réaffirment leur ambition qui est de faire émerger une Afrique compétitive, portée par des États capables de structurer durablement leur développement.