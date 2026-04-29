Derniers articlesJUSTICE

Gabon : Junior Xavier Ndong-Ndong en liberté provisoire après appel

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 12h28min
1 556 Temps de lecture 1 minute
Junior Xavier Ndong Ndong © D.R.
Ecouter l'article

Condamné en janvier dernier pour trouble à l’ordre public, Junior Xavier Ndong-Ndong a vu sa peine réduite par la Cour d’appel de Libreville ce mardi 28 avril 2026. Cette décision s’accompagne d’une mise en liberté provisoire, marquant un tournant dans cette affaire médiatisée.

L’épilogue judiciaire semble se dessiner pour Junior Xavier Ndong-Ndong. Incarcéré depuis le 19 janvier 2026, l’accusé a bénéficié d’une décision favorable de la Cour d’appel judiciaire de Libreville. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, la Cour a non seulement ordonné la levée de son mandat de dépôt, mais a également revu à la baisse les sanctions prononcées en première instance.

Une peine sensiblement allégée

Initialement condamné à 12 mois de prison ferme et 2 millions de francs CFA d’amende, Junior Xavier Ndong-Ndong voit sa peine ramenée à 8 mois d’emprisonnement et 1 million de francs CFA d’amende. Ce verdict fait suite à l’examen de l’appel formé par son conseil, qui contestait vigoureusement le jugement rendu par le Tribunal de Libreville pour « trouble à l’ordre public ».

Pour rappel, l’affaire trouve son origine dans des propos tenus lors d’une conférence de presse. Les autorités y avaient vu une incitation à la violence et une menace pour la stabilité socio-politique du pays.

La défense pointe des vices de procédure

Durant les audiences, le collectif d’avocats de la défense, composé de Mes Hugues Boguikouma, Sosthène Mvé Eyi, Achille Mba et Jean Paul Moumbembé, a méthodiquement dénoncé les failles de l’accusation. Les conseils ont notamment fustigé des irrégularités procédurales, telles que la non-communication de pièces essentielles ou le manque de fiabilité d’une clé USB présentée comme preuve principale.

La défense a soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, arguant qu’aucune preuve irréfutable ne démontrait un impact réel de ces propos sur la paix sociale. Face à eux, le Ministère public est resté sur une ligne ferme, martelant que l’ordre public devait être préservé, tout en requérant une peine plus clémente de 6 mois, dont 3 avec sursis.

Dans l’attente de la suite

Si cette liberté provisoire constitue une victoire d’étape majeure pour Junior Xavier Ndong-Ndong et ses proches, la procédure judiciaire n’est pas pour autant close. L’accusé, désormais libre de ses mouvements en attendant les prochaines échéances, reste sous le coup d’une condamnation dont il devra finir de purger les conséquences juridiques.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 12h28min
1 556 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Libreville : ces aliments étalés à même le sol, un danger pour le consommateur !

29 avril 2026 à 12h52min

Régularisation foncière : 6 587 nouvelles décisions de cession délivrées 

29 avril 2026 à 12h36min

Gabon : Nkoghe Bekale alerte sur les équilibres fragiles de l’indépendance de la justice

29 avril 2026 à 12h18min

Semaine africaine de la vaccination : les mamans modèles récompensées 

29 avril 2026 à 11h08min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : lutter contre la pauvreté, le nouveau combat de Franck Nguema 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : lutter contre la pauvreté, le nouveau combat de Franck Nguema
[#Reportage] Mairie de Libreville : Nguema Mba veut plus de budget pour les arrondissements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : Nguema Mba veut plus de budget pour les arrondissements
[#Reportage] Transport aérien : FlyGabon entre souveraineté et pression des coûts 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Transport aérien : FlyGabon entre souveraineté et pression des coûts
[#Reportage] Gabon : Comilog propulse les résultats records du Groupe Eramet au T1 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Comilog propulse les résultats records du Groupe Eramet au T1 2026
[#Reportage] Élections professionnelles : le Syndicat intelligentsia dénonce un scrutin mal organisé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Élections professionnelles : intelligentsia critique un scrutin mal organisé
[#Reportage] Gabon-Pays-Bas : une Fête du Roi sous le sceau du renforcement de la coopération 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon-Pays-Bas : une Fête du Roi sous le sceau du renforcement de la coopération
S'abonner
Bouton retour en haut de la page