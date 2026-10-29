Sommet Russie-Afrique : les opportunités d’affaires du Gabon séduisent les investisseurs à Moscou

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En marge des travaux du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique, ouvert ce mercredi 28 octobre 2026 à Moscou, la diplomatie économique gabonaise s’est montrée particulièrement offensive. À l’hôtel Four Seasons de la capitale russe, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a enchaîné les audiences avec des capitaines d’industrie et des décideurs économiques. Ces échanges bilatéraux traduisent l’ambition d’envergure portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema : convertir la dynamique diplomatique en projets industriels concrets, en phase avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Parmi les acteurs reçus, le Russian Industrial Investment Fund a déroulé une offre technique ambitieuse dans le secteur de l’énergie. Le fonds a exposé ses solutions de centrales électriques flottantes, avec des capacités modulaires allant de 40 MW à 350 MW. Outre un argument tarifaire incitatif, affichant une baisse estimée à 30 % des coûts de production , le groupe a manifesté son intérêt pour l’implantation de data centers et d’usines de traitement des déchets. Face à ces perspectives, le Vice-Président du Gouvernement a formellement invité les responsables du fonds à se rendre au Gabon afin d’entrer en contact avec les ministères sectoriels et d’amorcer la phase opérationnelle.

Digitalisation et gouvernance financière : l’offensive d’AFROCOM

La modernisation des instruments financiers a également occupé une place centrale lors des discussions. Le groupe AFROCOM a soumis une stratégie globale axée sur la digitalisation des paiements publics et le recouvrement automatisé des recettes. En s’appuyant sur des plateformes numériques sécurisées et des dispositifs de traçabilité contre la fraude douanière et l’évasion fiscale, l’entreprise entend optimiser la collecte des ressources souveraines. Attendu à Libreville dès novembre 2026 pour le Forum économique, AFROCOM s’est vu inciter par le coordinateur de l’action gouvernementale à diversifier ses interventions vers des filières stratégiques telles que le bois, le manganèse, la pêche et l’agroalimentaire.

Agroalimentaire, écotourisme et technologies vertes pour les PME

Enfin, l’Association des PME de Russie a mis en avant des projets à fort impact local. Sur le volet agricole, les entrepreneurs russes prévoient le déploiement d’une filière de production de poulets de chair sur un à trois ans. En matière environnementale, l’accent a été mis sur l’écotourisme et la protection de la biodiversité.

Constatant le besoin d’infrastructures d’accueil durables autour de parcs emblématiques comme Loango, Akanda ou La Lopé, les PME russes ont proposé des solutions clés en main : éco-constructions, systèmes de biomonitoring par drone contre le braconnage et outils de réalité augmentée pour les visiteurs. Une convergence d’intérêts qui promet d’ouvrir un nouveau chapitre dans le partenariat entre Libreville et Moscou.