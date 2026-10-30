Projet budget 2027 : les dépenses de personnel de la Fonction publique bondissent de près de 25 %

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 1,58 milliard de FCFA des dépenses de personnel de la mission Fonction publique et modernisation de l’État. Selon les tableaux budgétaires, cette enveloppe passerait de 6,35 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 7,94 milliards en 2027, soit une progression de 24,9 %. Cette hausse serait essentiellement portée par le programme Pilotage et soutien à la politique de fonction publique, dont les charges de personnel augmenteraient de 1,51 milliard. Paradoxalement, les crédits du programme Fonction publique proprement dit diminueraient de près de 598 millions de FCFA. Une redistribution qui interroge sur les priorités retenues pour la gestion des agents publics et la modernisation administrative.

Alors que la réforme de l’administration publique demeure un enjeu majeur pour l’efficacité de l’État gabonais, le PLF 2027 prévoit un renforcement des crédits consacrés à la mission Fonction publique et modernisation de l’État. Son budget global passerait de 12,69 à 14,06 milliards de FCFA, soit une augmentation de 1,37 milliard. Mais cette progression masque des évolutions contrastées entre les programmes. L’essentiel des ressources supplémentaires serait absorbé par les dépenses de personnel, tandis que les crédits de fonctionnement diminueraient sensiblement. Une situation qui pose la question de l’équilibre entre les moyens humains de l’administration et les ressources nécessaires à sa transformation.

Le pilotage de la Fonction publique concentre 95 % de la hausse salariale

Le programme Pilotage et soutien à la politique de fonction publique enregistrerait la plus forte augmentation de dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 3,42 milliards de FCFA en 2026 à 4,92 milliards en 2027, soit une progression de 1,51 milliard, correspondant à 44,1 %. À lui seul, ce programme expliquerait environ 95 % de l’augmentation globale de la masse salariale de la mission. Son budget total progresserait parallèlement de 4,02 à 5,64 milliards de FCFA.

Cette concentration des crédits supplémentaires appelle des précisions sur les charges prises en compte. Les montants inscrits pourraient notamment résulter d’une évolution des effectifs, de régularisations administratives, de revalorisations ou de changements dans l’imputation des rémunérations. Toutefois, les tableaux budgétaires ne permettent pas de confirmer ces hypothèses. Ils ne détaillent ni les catégories d’agents concernés ni la répartition des dépenses entre traitements, primes et indemnités. L’augmentation observée ne peut donc pas être assimilée automatiquement à de nouveaux recrutements.

Le programme Fonction publique perd près de 598 millions de FCFA

À l’inverse, le programme Fonction publique enregistrerait une réduction de son budget global, qui passerait de 7,98 milliards de FCFA en 2026 à 7,38 milliards en 2027, soit une diminution de 597,53 millions. Ses dépenses de personnel reculeraient de 147,79 millions, pour atteindre 2,22 milliards. Mais la contraction la plus importante concernerait les biens et services, dont les crédits seraient ramenés de 2,19 milliards à 1 milliard de FCFA, soit une baisse de 1,19 milliard.

Cette diminution serait partiellement compensée par une augmentation de 739,57 millions de FCFA des investissements, portés à 1,15 milliard. Les dépenses de transfert resteraient, quant à elles, inchangées à 3,01 milliards. Cette évolution traduit un rééquilibrage des ressources au sein du programme, avec une priorité budgétaire plus marquée pour l’investissement que pour le fonctionnement courant. Reste à déterminer quels projets bénéficieront de ces moyens supplémentaires et comment les services concernés absorberont la réduction de leurs crédits de biens et services.

La modernisation de l’État bénéficie de 349 millions supplémentaires

Le programme Modernisation de l’État verrait son budget progresser de 688,06 millions de FCFA en 2026 à 1,04 milliard en 2027, soit une augmentation de 348,92 millions, correspondant à 50,7 %. Cette hausse serait répartie entre les dépenses de personnel, qui passeraient de 571,86 à 796,98 millions de FCFA, et les biens et services, dont les crédits augmenteraient de 116,20 à 240 millions.

L’augmentation de 225,12 millions des dépenses de personnel représenterait près des deux tiers des crédits supplémentaires affectés à ce programme. Les tableaux budgétaires ne font cependant apparaître aucune ligne d’investissement spécifique à la Modernisation de l’État. Cette présentation mérite d’être examinée au regard des ambitions de transformation administrative, notamment en matière de simplification des procédures et de développement des outils numériques. Elle ne signifie pas pour autant qu’aucun investissement de modernisation ne serait financé par d’autres programmes ou missions.

Des dépenses de fonctionnement en baisse de 34 %

À l’échelle de la mission, les dépenses de biens et services passeraient de 2,82 milliards de FCFA en 2026 à 1,85 milliard en 2027, soit une réduction de 961,88 millions, correspondant à 34,2 %. Dans le même temps, les investissements progresseraient de 744,94 millions, pour atteindre 1,26 milliard. Les transferts resteraient stables à 3,01 milliards. La hausse des dépenses de personnel serait donc partiellement compensée par une réduction importante des moyens de fonctionnement.

La masse salariale représenterait désormais 56,5 % du budget de la mission Fonction publique et modernisation de l’État, contre 50,1 % en 2026. Cette progression de plus de six points confirme le poids croissant des charges de personnel dans les ressources affectées au secteur. Elle appelle néanmoins une distinction essentielle : les 7,94 milliards de FCFA correspondent aux dépenses de personnel de cette mission budgétaire, et non à la masse salariale de l’ensemble des fonctionnaires gabonais, dont les rémunérations sont réparties entre plusieurs administrations et missions de l’État.

Une réforme administrative à traduire en résultats

L’augmentation de près de 25 % des dépenses de personnel intervient dans un contexte où les attentes demeurent importantes en matière de gestion des carrières, de traitement des dossiers administratifs et d’amélioration des services rendus aux usagers. La progression des crédits consacrés au pilotage pourrait accompagner ces missions, mais les seules données financières ne permettent pas d’établir les résultats attendus ni les indicateurs retenus pour mesurer l’efficacité des dépenses supplémentaires.

La principale interrogation concerne la répartition des moyens entre les trois programmes. Pourquoi les charges de personnel du pilotage augmenteraient-elles de 1,51 milliard de FCFA, alors que le programme Fonction publique subirait une réduction de ses crédits de fonctionnement de près de 1,19 milliard ? Une clarification des effectifs, des charges salariales et des projets d’investissement permettrait de mieux apprécier la cohérence de ces arbitrages. Car au-delà des 7,94 milliards de FCFA prévus pour le personnel, l’enjeu du budget 2027 sera de déterminer si les moyens supplémentaires permettront d’améliorer concrètement la gestion de la Fonction publique et la qualité du service rendu aux Gabonais.