Projet de budget 2027  : la masse salariale de l’Éducation nationale frôle les 192 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 8,79 milliards de FCFA des dépenses de personnel de l’Éducation nationale. Selon le document budgétaire, cette enveloppe passerait de 183,19 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 191,97 milliards en 2027, soit une progression de 4,8 %. Cette hausse intervient alors que le système éducatif gabonais reste confronté à des besoins importants en enseignants, en équipements et en infrastructures scolaires. Toutefois, derrière cette augmentation globale se cachent des évolutions contrastées : les crédits de personnel du secondaire progresseraient de 37,80 milliards, tandis que ceux du préprimaire et du primaire diminueraient de 27,60 milliards.

L’évolution de la masse salariale de l’Éducation nationale constitue un indicateur important des priorités budgétaires de l’État. Dans un secteur où la qualité du service public dépend largement de la disponibilité des enseignants et des personnels d’encadrement, les dépenses de personnel occupent une place prépondérante. Pour 2027, elles représenteraient près de 73,7 % du budget total de la mission Éducation nationale, fixé à 260,62 milliards de FCFA. Mais l’augmentation de l’enveloppe globale ne signifie pas nécessairement une progression uniforme des moyens humains dans les établissements scolaires. L’examen des différents programmes révèle au contraire des transferts apparents de charges et des variations dont les causes méritent d’être précisées.

Le secondaire concentre 37,80 milliards de hausse

Le programme Enseignement secondaire enregistrerait la plus forte augmentation des dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 91,98 milliards de FCFA en 2026 à 129,78 milliards en 2027, soit 37,80 milliards supplémentaires, correspondant à une progression de 41,1 %. Ce programme concentrerait ainsi près de 67,6 % de l’ensemble des crédits de personnel de l’Éducation nationale. Son budget global progresserait également de 30,27 milliards, pour atteindre 169,16 milliards de FCFA.

Cette augmentation pourrait traduire une modification importante de la répartition des charges salariales entre les différents niveaux d’enseignement. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, de conclure à un recrutement massif d’enseignants dans le secondaire ou à une revalorisation générale de leurs rémunérations. Les tableaux budgétaires ne distinguent pas les traitements de base, les primes, les indemnités et les autres charges. Ils ne précisent pas davantage les effectifs comparables de 2026 et 2027 pour ce programme. La nature exacte des 37,80 milliards supplémentaires reste donc à documenter.

Le primaire perd 27,60 milliards de crédits de personnel

À l’inverse, le programme Enseignement préprimaire et primaire enregistrerait une diminution particulièrement importante de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 55,39 milliards de FCFA en 2026 à 27,79 milliards en 2027, soit une réduction de 27,60 milliards, correspondant à près de 49,8 %. Le budget global du programme reculerait également de 70,06 à 46,25 milliards de FCFA. Cette évolution contraste avec les besoins persistants en enseignants et en capacités d’accueil dans les établissements du premier degré.

Une telle réduction ne signifie toutefois pas nécessairement que le nombre d’enseignants du primaire serait divisé par deux. Elle pourrait résulter d’une modification des imputations budgétaires, d’un transfert de charges vers un autre programme ou d’une réorganisation administrative. Aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée sans informations complémentaires. Il serait notamment nécessaire de connaître les effectifs d’enseignants pris en charge dans chaque programme, les éventuels changements de classification et les crédits réellement destinés aux rémunérations des personnels affectés dans les écoles.

L’enseignement technique perd 6,88 milliards de masse salariale

Le programme Enseignement technique et professionnel connaîtrait également une diminution importante de ses dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 14,43 milliards de FCFA en 2026 à 7,55 milliards en 2027, soit une réduction de 6,88 milliards, correspondant à 47,7 %. Cette baisse interviendrait alors que les investissements du programme progresseraient de 2,19 à 5,48 milliards de FCFA, soit 3,29 milliards supplémentaires.

Cette évolution traduit un arbitrage budgétaire contrasté entre charges de personnel et équipements. Si l’augmentation des investissements pourrait soutenir la modernisation des établissements techniques, elle ne permet pas de déterminer si les moyens humains seront suffisants pour accompagner les formations. La réduction de près de la moitié des crédits de personnel appelle donc des précisions sur les effectifs concernés, les éventuels transferts de charges et les modalités de financement des enseignants et formateurs. Les tableaux disponibles ne permettent pas d’établir si cette baisse aura une incidence sur les capacités pédagogiques des établissements.

Près de 5,47 milliards supplémentaires pour le pilotage administratif

Le programme Pilotage et soutien à la politique de l’Éducation nationale enregistrerait, pour sa part, une augmentation de 5,47 milliards de FCFA de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 21,39 milliards en 2026 à 26,86 milliards en 2027, soit une progression de 25,6 %. Son budget global augmenterait également de 6,90 milliards, pour atteindre 29,87 milliards de FCFA. Cette hausse contribue à expliquer la progression de la masse salariale totale de la mission malgré les fortes réductions observées dans le primaire et l’enseignement technique.

À l’échelle de l’ensemble de l’Éducation nationale, les dépenses de personnel atteindraient précisément 191 973 851 930 FCFA en 2027, contre 183 185 664 826 FCFA en 2026, soit une augmentation de 8 788 187 104 FCFA. Les investissements progresseraient plus modestement, de 828,13 millions, pour atteindre 41,80 milliards. Les dépenses de biens et services diminueraient de 1,94 milliard, tandis que les transferts augmenteraient de 2,29 milliards. Ces évolutions montrent que la hausse du budget de l’Éducation nationale serait principalement portée par les dépenses de personnel.

Des variations à expliquer avant de mesurer les recrutements

La principale interrogation porte désormais sur la cohérence de la répartition des charges salariales entre les différents programmes. Comment expliquer une augmentation de 37,80 milliards dans le secondaire, simultanément à une réduction de 27,60 milliards dans le primaire et de 6,88 milliards dans l’enseignement technique ? Ces mouvements peuvent correspondre à des réaffectations budgétaires plutôt qu’à des changements équivalents des effectifs. Mais seule une présentation détaillée des postes budgétaires, des personnels concernés et des règles d’imputation permettrait de le vérifier.

Pour apprécier l’impact du PLF 2027 sur le système éducatif, il faudra également distinguer les crédits destinés aux recrutements, aux régularisations administratives, aux avancements de carrière et aux éventuelles revalorisations indemnitaires. La progression globale de 4,8 % de la masse salariale ne suffit pas à déterminer combien d’enseignants supplémentaires pourront être affectés dans les établissements ni comment les besoins seront répartis entre les niveaux d’enseignement. Car au-delà des 191,97 milliards de FCFA prévus pour le personnel, l’enjeu demeure de garantir que les moyens budgétaires correspondent aux besoins réels des écoles, des collèges, des lycées et des établissements techniques du Gabon.