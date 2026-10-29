Gabon : seulement 1,2 % des écoles rurales disposent de toilettes fonctionnelles

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Au Gabon, les disparités entre les établissements scolaires urbains et ruraux demeurent particulièrement préoccupantes. Selon la Note de conjoncture économique du Gabon 2026 publiée par la Banque mondiale, seulement 1,2 % des écoles rurales étudiées disposent de toilettes fonctionnelles, tandis qu’aucune d’entre elles ne bénéficie d’un accès à Internet. Issus d’une enquête réalisée en 2023 sur un échantillon représentatif d’établissements, ces résultats mettent en évidence les insuffisances des infrastructures éducatives dans les zones rurales et leurs conséquences potentielles sur la dignité, l’assiduité et les conditions d’apprentissage des élèves.

L’égalité d’accès à l’éducation ne saurait se limiter à la possibilité, pour chaque enfant, de fréquenter un établissement scolaire. Elle suppose également des conditions matérielles permettant d’apprendre dans un environnement sain, sécurisé et adapté aux exigences pédagogiques. Pourtant, au Gabon, les données présentées par la Banque mondiale révèlent des carences importantes dans les écoles rurales. Alors que les politiques publiques affichent l’ambition d’améliorer le capital humain et de renforcer les compétences des jeunes, l’absence d’équipements sanitaires élémentaires et de connectivité numérique dans une partie des établissements pose la question des priorités d’investissement et de leur répartition sur le territoire national.

Des conditions sanitaires préoccupantes dans les écoles rurales

Le chiffre avancé par la Banque mondiale illustre l’ampleur des insuffisances observées : seulement 1,2 % des écoles rurales comprises dans l’enquête de 2023 disposent de toilettes fonctionnelles. Autrement dit, la quasi-totalité des établissements ruraux étudiés ne bénéficie pas d’installations sanitaires répondant à ce critère. Il convient toutefois de préciser que cette statistique provient d’un échantillon représentatif et ne constitue pas un inventaire exhaustif de toutes les écoles rurales du Gabon.

Au-delà de la question des équipements, cette situation soulève un véritable enjeu de santé publique et de dignité. L’absence de toilettes fonctionnelles peut compliquer les conditions de présence des élèves pendant la journée scolaire, particulièrement pour les filles lors des menstruations. Elle pose également des difficultés en matière d’hygiène et de prévention des maladies. Ces contraintes sont susceptibles de favoriser l’absentéisme et de perturber les apprentissages, même si le rapport ne chiffre pas précisément leur contribution aux absences scolaires.

Une fracture numérique qui pénalise les territoires ruraux

Les insuffisances ne concernent pas uniquement les infrastructures sanitaires. Selon la même enquête, aucune des écoles rurales étudiées ne disposait d’un accès à Internet. Ce constat met en évidence une fracture numérique importante, alors que les outils technologiques occupent une place croissante dans les méthodes d’enseignement, l’accès aux ressources pédagogiques et la formation des enseignants.

Cette absence de connectivité limite les possibilités d’utilisation des supports éducatifs numériques et peut accentuer les écarts entre les élèves selon leur lieu de scolarisation. Toutefois, l’accès à Internet ne constitue pas, à lui seul, une garantie d’amélioration des résultats scolaires. Son efficacité dépend également de la disponibilité de l’électricité, des équipements informatiques, de la formation des enseignants et de l’intégration des outils numériques dans les programmes pédagogiques. Les investissements nécessaires doivent donc être envisagés de manière cohérente.

Des inégalités matérielles qui aggravent les difficultés d’apprentissage

Les carences observées dans les écoles rurales s’inscrivent dans un contexte national marqué par des résultats scolaires insuffisants. D’après la Banque mondiale, seuls 10,1 % des élèves de quatrième année du primaire atteignent le niveau minimal de compétence en lecture et en mathématiques. Le taux de redoublement dans le primaire public s’élève à 28 %, tandis que le taux d’achèvement du premier cycle secondaire atteint seulement 35 %.

Ces indicateurs ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre l’absence de toilettes, le défaut de connexion Internet et les performances scolaires. Ils montrent néanmoins que les difficultés d’apprentissage se développent dans un système éducatif confronté à plusieurs contraintes simultanées. Dans les territoires ruraux, les insuffisances d’infrastructures peuvent s’ajouter aux problèmes de disponibilité des enseignants, d’accès aux matériels pédagogiques et de continuité des enseignements, renforçant ainsi les inégalités de conditions de scolarisation.