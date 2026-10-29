Projet de budget 2027 : les crédits de personnel de l’Agriculture amputés de 17,3 %

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 1,75 milliard de FCFA des dépenses de personnel consacrées à la mission Agriculture, élevage et pêche. L’enveloppe passerait de 10,13 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 8,38 milliards en 2027, soit une diminution de 17,3 %. Cette orientation budgétaire intervient alors que le développement de la production locale, la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations constituent des enjeux majeurs pour l’économie gabonaise. Si cette baisse ne signifie pas nécessairement une diminution des effectifs, elle soulève des interrogations sur les moyens humains mobilisés pour accompagner les producteurs et développer les filières agricoles.

Au Gabon, la relance de l’agriculture ne repose pas uniquement sur la mobilisation de financements ou l’acquisition d’équipements. Elle suppose également la disponibilité de techniciens agricoles, de vétérinaires, d’agents de vulgarisation et de personnels capables d’assurer le suivi des exploitations. Dans ce contexte, la réduction annoncée des dépenses de personnel mérite une attention particulière. Le PLF 2027 prévoit en effet de consacrer 8,38 milliards de FCFA aux charges humaines de la mission Agriculture, élevage et pêche, contre 10,13 milliards l’année précédente. Une contraction qui pose la question de l’adéquation entre les ambitions de diversification économique et les ressources administratives et techniques nécessaires à leur réalisation.

Une baisse de 17,3 % des crédits consacrés au personnel

La réduction de 1,75 milliard de FCFA représente une diminution significative des dépenses de personnel de la mission. En valeur relative, près d’un franc sur six inscrit à ce poste dans la loi de finances rectificative 2026 ne serait pas reconduit en 2027. Cette évolution intervient dans un secteur où l’encadrement technique des exploitants et le suivi des politiques publiques nécessitent une présence administrative régulière, notamment dans les provinces.

Il convient toutefois de distinguer une diminution des crédits budgétaires d’une réduction effective des effectifs. Les montants communiqués ne permettent pas de déterminer si cette contraction résulte de départs non remplacés, de transferts de personnels, d’une modification du périmètre budgétaire ou d’ajustements dans la prise en charge des rémunérations. En l’absence de ventilation détaillée, aucune de ces explications ne peut être retenue comme établie. La baisse appelle donc des précisions sur les catégories d’agents et les services éventuellement concernés.

L’encadrement des producteurs au cœur des interrogations

L’agriculture gabonaise fait face à plusieurs contraintes structurelles, notamment l’accès aux intrants, la mécanisation, les infrastructures de production et les circuits de commercialisation. À ces difficultés s’ajoute la nécessité de disposer de personnels qualifiés pour conseiller les exploitants, assurer le suivi des projets et diffuser les techniques de production. Une réduction des moyens humains pourrait compliquer ces missions si elle se traduisait par une diminution des capacités opérationnelles des services concernés.

Cette question se pose particulièrement pour les activités d’accompagnement des producteurs dans les territoires. Les politiques de développement agricole exigent des interventions régulières, depuis l’identification des besoins jusqu’au suivi des cultures et des rendements. Toutefois, les données budgétaires disponibles ne permettent pas d’affirmer que les services de terrain subiront directement cette réduction. Il faudrait connaître la répartition des dépenses de personnel entre l’administration centrale, les services déconcentrés et les différents programmes agricoles pour en mesurer les conséquences éventuelles.

Élevage et pêche : des besoins techniques à préserver

Les enjeux de ressources humaines ne concernent pas uniquement la production végétale. L’élevage nécessite notamment des compétences en santé animale, en contrôle sanitaire et en accompagnement des exploitations. De son côté, le secteur de la pêche mobilise des personnels chargés de l’encadrement des activités, du suivi des ressources et de l’application des règles de gestion. Ces fonctions participent à la structuration des filières et à la sécurisation de la production alimentaire nationale.

Dans ces conditions, la réduction globale de la masse salariale pose la question de la répartition des efforts entre les différentes composantes de la mission. Les chiffres disponibles ne permettent cependant pas de déterminer si l’agriculture, l’élevage et la pêche seront affectés dans les mêmes proportions. Une ventilation par programme serait indispensable pour identifier les services concernés et vérifier si certaines activités bénéficient, au contraire, d’un redéploiement des moyens humains.

Une diversification économique qui dépend aussi des ressources humaines

La réduction de la dépendance alimentaire du Gabon suppose une augmentation durable de la production nationale. Cet objectif nécessite des investissements, mais également une administration capable de concevoir, d’exécuter et d’évaluer les politiques sectorielles. Les dépenses de personnel constituent, à cet égard, un indicateur important des moyens mobilisés par l’État, sans suffire à mesurer la qualité ou l’efficacité des interventions publiques.

Une diminution des charges salariales peut parfaitement s’inscrire dans une démarche de rationalisation administrative lorsqu’elle repose sur une meilleure organisation des services. Elle peut aussi soulever des difficultés si elle réduit les capacités d’encadrement et de suivi. Tout dépend donc des effectifs réellement disponibles, des missions confiées aux agents et des moyens matériels mis à leur disposition. À ce stade, les seuls montants de 10,13 et 8,38 milliards de FCFA ne permettent pas de trancher entre ces différentes situations.

Des précisions attendues sur les effectifs et les priorités

L’enjeu du PLF 2027 sera notamment de comprendre comment la diminution de 1,75 milliard de FCFA a été répartie entre les administrations et les programmes relevant de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. Combien d’agents seront pris en charge en 2027 ? Les effectifs des services provinciaux seront-ils maintenus ? Les dépenses supprimées correspondent-elles à des charges transférées vers d’autres missions ? Ces informations permettraient d’apprécier la portée réelle de l’arbitrage budgétaire.

Au-delà de la question salariale, la cohérence entre les objectifs de développement agricole et les moyens d’exécution demeure essentielle. Les financements destinés aux projets de production ne peuvent produire pleinement leurs effets sans dispositifs efficaces d’accompagnement, de contrôle et d’évaluation. En ramenant les dépenses de personnel de l’Agriculture à 8,38 milliards de FCFA, le projet de budget 2027 pose donc une question centrale : comment maintenir, voire renforcer, l’encadrement technique des filières agricoles tout en réduisant de 17,3 % les crédits consacrés aux ressources humaines ?