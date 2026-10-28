Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Cour de cassation bondit de 50,6 % pour atteindre 3,67 milliards de FCFA

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 1,23 milliard de FCFA des dépenses de personnel de la Cour de cassation. Selon les tableaux budgétaires annexés au texte, cette enveloppe passerait de 2,44 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 3,67 milliards en 2027, soit une progression de 50,6 %. Le budget global de la haute juridiction augmenterait parallèlement de 31,9 %, pour atteindre 5 milliards de FCFA. Alors que le document budgétaire mentionne un effectif de 144 personnes, cette évolution soulève des interrogations sur les rémunérations, les éventuelles revalorisations statutaires et les changements d’effectifs susceptibles d’expliquer une telle progression.

Dans un contexte de réorganisation des institutions judiciaires et de maîtrise des dépenses publiques, l’évolution des crédits de personnel de la Cour de cassation constitue un indicateur budgétaire significatif. Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, cette institution exerce un rôle essentiel dans le contrôle de la bonne application du droit et l’unification de la jurisprudence. Le PLF 2027 lui accorde une augmentation importante de ses moyens financiers, presque exclusivement destinée aux dépenses de personnel. Cette concentration appelle une analyse des arbitrages opérés, d’autant que les crédits de fonctionnement et d’investissement demeureraient inchangés.

Une hausse de 1,23 milliard entièrement consacrée au personnel

Dans le détail, les dépenses de personnel de la Cour de cassation passeraient de 2 436 825 189 FCFA en 2026 à 3 670 209 768 FCFA en 2027. L’augmentation atteindrait précisément 1 233 384 579 FCFA, soit 50,6 %. Cette progression dépasserait même la hausse globale du budget de l’institution, évaluée à 1 211 567 330 FCFA. Elle s’explique par le fait qu’une réduction des dépenses de transfert viendrait partiellement compenser les crédits supplémentaires affectés au personnel.

La masse salariale représenterait ainsi 73,3 % du budget total de la Cour de cassation en 2027, contre 64,2 % en 2026. Cette évolution traduit un renforcement du poids des charges de personnel dans les ressources de l’institution. Elle ne permet cependant pas de déterminer si les crédits supplémentaires financeront de nouveaux recrutements, des régularisations administratives, des avancements de carrière ou une revalorisation des rémunérations et indemnités. Le tableau budgétaire présente une enveloppe globale, sans distinguer les différentes composantes de la dépense.

Un effectif de 144 personnes, mais aucune comparaison avec 2026

Le tableau des effectifs et des crédits de personnel annexé au PLF 2027 fait état de 144 personnes pour la Cour de cassation, associées à une enveloppe annuelle de 3,67 milliards de FCFA. Rapporté à cet effectif, le montant représente une moyenne comptable d’environ 25,49 millions de FCFA par personne et par an, soit 2,12 millions par mois. Cette moyenne ne correspond toutefois pas à un salaire individuel : les dépenses de personnel peuvent comprendre plusieurs catégories de charges, et leur répartition entre magistrats, greffiers, agents administratifs et autres personnels n’est pas détaillée.

L’absence d’un effectif comparable pour 2026 constitue une limite importante à l’analyse. Il n’est donc pas possible de déterminer si l’augmentation de 50,6 % résulte d’un accroissement du nombre de magistrats et d’agents ou d’une modification des conditions de rémunération. Une autre hypothèse serait celle d’un changement de périmètre budgétaire, certaines charges ayant pu être transférées vers la Cour de cassation. Mais cette éventualité nécessiterait également une confirmation documentaire. À ce stade, les tableaux du PLF 2027 ne permettent de privilégier aucune de ces explications.

Fonctionnement et investissements : des crédits inchangés

Contrairement aux dépenses de personnel, les autres catégories budgétaires connaîtraient une relative stabilité. Les dépenses de biens et services resteraient fixées à 1 milliard de FCFA, tandis que les investissements seraient maintenus à 250 millions. Seuls les transferts enregistreraient une diminution, passant de 107,27 millions de FCFA en 2026 à 85,45 millions en 2027, soit une réduction de 21,82 millions. Cette répartition montre que la progression des ressources de la Cour de cassation ne serait pas accompagnée d’un renforcement de ses crédits d’investissement.

Au total, le budget de l’institution passerait de 3 794 096 389 FCFA en 2026 à 5 005 663 719 FCFA en 2027, soit une hausse de 31,9 %. Les dépenses de personnel absorberaient près des trois quarts de cette enveloppe, contre environ un cinquième pour les biens et services. Une telle structure budgétaire peut s’expliquer par la nature des missions d’une juridiction, dont l’activité repose largement sur les compétences humaines. Elle soulève néanmoins la question des moyens disponibles pour les équipements, la modernisation des procédures et l’amélioration des conditions matérielles de travail.

Des arbitrages contrastés entre les hautes juridictions

L’évolution des crédits de la Cour de cassation contraste avec celle d’autres institutions judiciaires et juridictionnelles. Selon le même document budgétaire, les dépenses de personnel de la Cour des comptes diminueraient de 443,09 millions de FCFA, pour atteindre 4,37 milliards en 2027. Celles du Conseil d’État reculeraient plus fortement, passant de 1,21 milliard à 555,36 millions, soit une réduction de 53,9 %. La Cour constitutionnelle enregistrerait également une diminution de 97,22 millions de ses dépenses de personnel, ramenées à 1,52 milliard.

Ces trajectoires divergentes appellent des explications sur les critères de répartition des ressources humaines et financières entre les juridictions. Pour la Cour de cassation, il serait notamment nécessaire de connaître l’évolution des effectifs entre 2026 et 2027, les éventuelles modifications statutaires, les régimes indemnitaires applicables et les charges nouvelles intégrées à son budget. Car si le renforcement des moyens humains de la justice peut répondre à des besoins réels, une augmentation de 50,6 % des dépenses de personnel en une année mérite d’être précisément justifiée, particulièrement lorsque les autres hautes juridictions enregistrent des réductions de leurs crédits.