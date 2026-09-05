Gabon : la périlleuse gestion de l’économie sans données publiques fiables

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Piloter une économie sans données suffisamment détaillées, régulières et accessibles revient à prendre des décisions avec une visibilité réduite. Au Gabon, la publication d’indicateurs économiques par les administrations spécialisées permet certes de suivre certaines évolutions sectorielles, mais elle ne répond pas toujours aux besoins d’analyse des entreprises, investisseurs, chercheurs et citoyens. Entre informations conjoncturelles parfois insuffisamment documentées, faible profondeur prospective et difficultés d’accès régulier aux données d’exécution budgétaire, la question dépasse désormais la statistique : elle touche directement à la qualité de la décision publique et à la transparence financière.

La Note de conjoncture sectorielle du quatrième trimestre 2025, publiée en mars 2026 par la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale (DGEPF), illustre cette difficulté. Le document permet d’identifier des tendances, notamment dans les BTP ou l’exploitation forestière, mais l’utilisation fréquente de variations en pourcentage sans présentation systématique des volumes physiques, valeurs financières ou séries historiques correspondantes limite la possibilité d’en apprécier précisément l’ampleur. Des explications telles que les « problèmes logistiques » ou les « pannes » renseignent sur les événements immédiats, mais gagneraient à être accompagnées d’une analyse plus approfondie de leurs causes et de leurs conséquences.

Des indicateurs qui doivent davantage expliquer l’économie

Une note de conjoncture n’a certes pas vocation à constituer à elle seule une étude prospective exhaustive. Elle doit néanmoins permettre de comprendre non seulement dans quelle direction évolue un secteur, mais aussi pourquoi il évolue et dans quelles proportions. Une croissance exprimée en pourcentage n’a ainsi pas la même signification selon la base de comparaison, les volumes concernés, le chiffre d’affaires généré ou le poids du secteur dans l’économie nationale.

Cette profondeur est essentielle pour les opérateurs économiques. Investir, recruter, emprunter ou anticiper une demande suppose de disposer de séries suffisamment longues et comparables. Lorsque ces informations sont dispersées, publiées tardivement ou insuffisamment détaillées, les entreprises sont contraintes de compléter la donnée publique par leurs propres estimations. Le risque est alors de voir administrations, banques, investisseurs et opérateurs travailler à partir de représentations différentes d’une même économie.

L’exécution budgétaire, l’autre angle mort

Le problème devient encore plus sensible lorsqu’il concerne les finances publiques. La transparence budgétaire ne consiste pas uniquement à publier une loi de finances en début d’exercice puis à constater les résultats plusieurs mois après sa clôture. Elle suppose de pouvoir suivre, en cours d’année, le niveau réel des recettes, des dépenses, des engagements et de l’exécution des politiques publiques.

C’est précisément tout l’intérêt des rapports trimestriels d’exécution budgétaire prévus par la législation gabonaise. Leur publication régulière permettrait notamment de comparer les autorisations votées avec les dépenses effectivement exécutées et de détecter rapidement d’éventuels écarts. Les contrôles ultérieurs de la Cour des comptes restent indispensables, mais ils répondent à une logique différente : le contrôle a posteriori ne peut se substituer entièrement à l’information financière disponible pendant l’exercice.

Gouverner avec les chiffres plutôt qu’après les chiffres

Cette question revêt une importance particulière dans une période où l’État engage des investissements importants, réforme plusieurs administrations et affiche des ambitions de diversification économique. Sans données consolidées sur l’activité, l’emploi, l’investissement, la dette, l’exécution budgétaire ou encore les performances sectorielles, il devient plus difficile de déterminer rapidement si une politique produit les résultats attendus.

La statistique publique doit ainsi être considérée comme une infrastructure de gouvernance. Une route permet aux marchandises de circuler ; une donnée fiable permet à la décision de circuler entre l’administration, l’entreprise, le Parlement, les partenaires financiers et les citoyens. La qualité de cette infrastructure dépend autant de la méthodologie employée que de la fréquence de publication, de l’harmonisation des séries et de leur accessibilité.

Faire de la transparence économique un outil de crédibilité

Moderniser le système statistique gabonais ne peut donc se limiter à numériser la collecte ou à acquérir de nouveaux équipements. L’enjeu consiste également à instituer une véritable discipline de publication : calendriers connus à l’avance, séries historiques accessibles, méthodologies explicitées, données brutes lorsque cela est possible et rapports d’exécution budgétaire régulièrement mis à disposition du public.

Une telle évolution profiterait d’abord à l’État lui-même. Des données plus robustes permettraient de mieux évaluer les politiques publiques, d’identifier les écarts entre objectifs et réalisations et de renforcer la crédibilité économique du pays auprès des investisseurs et partenaires financiers. Car la question n’est finalement pas seulement de savoir combien de statistiques le Gabon produit, mais si celles-ci permettent réellement de savoir, trimestre après trimestre, où se trouve son économie et dans quelle direction elle avance.