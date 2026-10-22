Gabon : 121 auditeurs diplômés de la 36e promotion de l’IFB 

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121 auditeurs de l’Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) ont reçu leurs diplômes le mercredi 21 octobre 2026, à l’amphithéâtre Arambo, à Libreville. Au terme de deux années de formation, cette deuxième cohorte de la 36ᵉ promotion affiche un taux de réussite de 100 % et vient renforcer les compétences des administrations financières gabonaises.

Les diplômés sont issus de trois cycles : inspecteurs centraux du Trésor (ICT), inspecteurs contrôleurs des impôts (ICI) et contrôleurs des impôts (CI). Leur formation porte notamment sur la mobilisation des recettes publiques, la tenue des comptes de l’État et le suivi des dépenses. Autant de domaines essentiels au fonctionnement des administrations fiscales et comptables.

La coopération africaine au service des finances publiques

« Il vous appartient désormais de transformer les connaissances acquises en compétences opérationnelles, les compétences en performances mesurables et les performances en résultats tangibles pour la collectivité nationale », a déclaré Michel Tsamba, secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, qui représentait le ministre lors de cette cérémonie. Il a également insisté sur l’importance de l’intégrité dans la gestion des ressources publiques.

La formation de cadres africains représente un enjeu de souveraineté pour les États du continent. Le directeur général de l’IFPB, Barthélemy Dabré, a rappelé l’importance de la coopération entre ces pays. « Renforcer cette coopération Sud-Sud n’est pas une option, c’est une exigence. Nos pays sont en quête d’une expression souveraine qui force aujourd’hui le respect. Cette souveraineté se gagne vraiment dans les administrations financières par des cadres formés chez nous, entre nous, et capables de mobiliser des ressources et d’en rendre compte », a-t-il souligné.

Des diplômés face à de nouvelles responsabilités

Au nom des diplômés, Mahinu épouse Nteme a souligné l’importance de cette distinction, mais aussi les responsabilités qu’elle implique. « Ce diplôme est le fruit de notre travail, de notre persévérance, une étape importante de notre parcours, mais il ouvre surtout celle d’une responsabilité nouvelle et plus exigeante. Soyons fiers du chemin parcouru, tout en demeurant pleinement conscients des devoirs qui nous incombent désormais », a-t-elle déclaré.

La cérémonie a pris fin avec la remise des diplômes aux 121 récipiendaires par les autorités présentes. Cette deuxième cohorte de la 36ᵉ promotion vient ainsi compléter la première et contribuer au renforcement des compétences des administrations financières gabonaises. Les nouveaux diplômés sont désormais appelés à mettre leurs acquis au service d’une gestion rigoureuse des ressources publiques et d’une meilleure qualité des services rendus aux citoyens.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire