SEEG : 700 millions surfacturés mensuellement à l’État gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément le Gabon n’en a pas fini avec la délinquance financière au sein des entreprises publiques et parapubliques. La preuve avec la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG), qui selon un rapport confidentiel de la Task-Force sur le Finex daté de septembre 2022, surfacturerait à l’Etat gabonais près de 700 millions de FCFA pour des prestations parfois inopérantes.

En effet, dans ce rapport dont Gabon Media Time a pu consulter copie, l’analyse, par exemple, des factures d’électricité du Stade Engong sis à Ossougoudzap près d’Oyem aurait laissé entrevoir de nombreuses irrégularités. De quoi susciter des questionnements sur la sincérité de ces factures qui constitue une véritable problématique.

La SEEG ou la spécialiste des factures astronomiques pour des prestations imaginaires

« Des investigations menées in situ dans le poste électrique de livraison n°13 de l’exploitation d’Oyem, il ressort que le compteur numéro E53117438 de marque SL7000 Actaris est hors service et présente un écran blanc », peut-on lire dans le rapport. Sauf que selon ce document, il ressort que « sur la période concernée on relève une facturation de 918 862 131 de FCFA, ce qui représente un montant mensuel moyen de 54 050 714 FCFA toujours sur la période, pour des installations qui ne sont pas utilisées ».



Si ledit rapport n’apporte pas de précision sur les responsables de ces actes pour le moins répréhensibles, d’autres faits ne manquent pas de susciter des questionnements. En effet, le document indique que globalement la Société d’énergie et d’eau du Gabon surfacturerait mensuellement à l’État gabonais près de 700 millions de FCFA. D’ailleurs la Task-Force sur le Finex suppose que ces surfacturations pourraient être également infligées à l’ensemble des clients de l’entreprise. Nous y reviendrons.