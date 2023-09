SEEG : le PCA et le DG par intérim s’offrent des véhicules pour plus de 100 millions FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

103 millions de FCFA, c’est le montant décaissé par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) en juillet 2023 pour doter en moyens roulants son Président du Conseil d’administration (PCA) par intérim, Christophe Jocktane Lawson et son Directeur général (DG) par intérim, Sylvère Biteghe. C’est ce que révèle notre confrère l’hebdomadaire La Loupe dans son numéro 563 paru ce 25 septembre 2023.

Nommés en Conseil d’administration du 22 mai dernier PCA de la SEEG et DGA, puis DG quelques jours plus tard à la suite de la démission d’Ousmane Cissé fraîchement nommé DG, Christophe Jocktane Lawson et Sylvère Biteghe se sont vu doter de véhicules de fonction pour 50 millions FCFA pièce. Telle une poule aux œufs d’or, la SEEG annoncée en faillite, a trouvé les ressources colossales pour équiper de manière luxueuse ses dirigeants. Sapristi !

Plus de 100 millions dilapidés par une entreprise en difficulté

Sylvère Biteghe, le bénéficiaire d’un des véhicules acquis par la SEEG révélait il y a quelques mois seulement aux partenaires sociaux que la SEEG se dirigeait vers la faillite, ou vers une réduction des effectifs. Une situation inquiétante relayée par Eric Josué Bouanga Moussavou, porte-parole du Syntee+. Laquelle aura suffi à mettre le feu aux poudres. Difficile alors de comprendre l’insouciance de certains face au péril encouru par le plus grand nombre.

En effet, selon nos confrères de La Loupe, Christophe Jocktane Lawson et Sylvère Biteghe se seraient vu doter de deux véhicules 4X4 de marque Toyota Prado pour une valeur respective de 53 millions de FCFA et 50 millions de FCFA. S’il est vrai que la dotation en véhicules de fonction pour certains cadres est prévue par la société, un agent de l’entreprise aurait toutefois confié à notre confrère « ce montant est exagéré », voire « inutile », pour ce qui est de la dépense.

Dépassement du plafond fixé par le Conseil d’administration

À défaut d’être illégale, la dépense effectuée au profit du Directeur général, Sylvère Biteghe s’avère entâchée d’irrégularité, si l’on en croit les documents produits par notre confrère. En effet, alors que le Manuel des règles de gestion du personnel fixe la valeur maximale du véhicule d’un Directeur général délégué à 35 millions, le Conseil d’Administration de la SEEG aurait donc donné son autorisation pour une rallonge de 15 millions, tel que mentionné sur la facture datée du 13/07/2023 et signée du Chef d’unité de la SEEG, Serge Ogowan Periny.



Si les autorités de la transition ont pris le pouvoir afin entre autres de mettre un terme aux dérives qui sont légion au sein de l’administration et des entreprises et agences étatiques, un coup de rangers dans la fourmilière SEEG ne serait pas mal perçu par bon nombre d’employés. D’ailleurs, beaucoup de Gabonais se demandent s’il ne faudrait pas placer cette entreprise sous tutelle des militaires, en attendant le déclenchement d’un audit financier.