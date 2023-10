Gabon : qui est Alain Ndjoubi Ossami, nouveau DC du ministre de l’Économie ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute l’une des nominations les plus énigmatiques annoncées à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 28 septembre 2023 au Palais du bord de mer sous la présidence du général de brigade Brice Oligui Nguema, président de la Transition. En effet, l’ancien directeur des Douanes et Droits indirects (DGDDI) Alain Ndjoubi Ossami a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi.

C’est indéniablement un homme d’expérience qui aura la mission de conseiller et d’assister le membre du gouvernement dans la réalisation de l’ensemble de ses missions et de la mise en œuvre de la feuille de route défini par les plus hautes autorités. Il faut dire qu’Alain Ndjoubi Ossami n’est pas un inconnu au bataillon au sein du ministère de l’Économie, où il a fait la quasi-totalité de ses classes, notamment au sein de la DGDDI.

Il a été entre autre chef du bureau central des douanes du port de Port-Gentil où il a augmenté les recettes douanières, chef du bureau central des douanes au Port d’Owendo puis occupé la fonction de conseiller douaniers de plusieurs ministres notamment Emile Doumba; Paul Toungui; Blaise Louembet; Luc Oyoubi ou encore Nicole Lydie Roboty, pour ne citer que ceux-là.

Un passage remarquable à la DGDDI malgré quelques bâtons dans les roues

Après un passage au sein de la Société gabonaise des transports (Sogatra), il sera nommé en octobre 2015 directeur des Douanes et Droits indirects, réussissant à faire passer les recettes douanières à plus de 32 milliards par mois. Il quitte d’ailleurs la douane en laissant une recette de plus de 38 milliards par mois

Malgré le pseudo-scandale des 100 millions prétendument détournés par lui, l’audience conduite par la juge spécial chargé de cette affaire, Ayo Adibet, aura permis de laver ce dernier de tout soupçon. La magistrate fustigeant le comportement de ceux-là qui tenaient à détruire un homme honnête, simplement par appétit de le remplacer.

Mays Mouissi-Ndjoubi Ossamy à l’Économie, un duo prometteur !

Homme de principe et doté d’un sens aigu du travail bien fait, le directeur de cabinet est connu au sein de l’administration publique comme un homme capable de conduire les dossiers les plus importants et les plus délicats en faisant preuve d’une diligence incroyable. Le tandem Mays Mouissi – Ndjoubi Ossamy devrait donc fonctionner à merveille, le premier cité prenant des décisions fortes, le second sera sans aucun doute capable de s’assurer que les dossiers sont conduits avec le plus grand soin.

En conclusion, Ndjoubi Ossamy incarne la vision d’un Gabon prospère et équitable, grâce à une carrière dédiée à l’excellence dans le service public. Sa nomination en tant que directeur de cabinet promet un avenir stable pour l’économie gabonaise sous la direction éclairée de Mays Mouissi.