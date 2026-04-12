Santé : quand l’excès de graisse abdominale favorise le diabète et les maladies cardiaque

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C’est ce que nous révèle un article publié par BBC News Afrique le 7 avril 2026, l’excès de graisse abdominale constitue un véritable problème de santé. Et pour cause, bien que sur le plan esthétique elle empêche très souvent de se sentir à l’aise, les médecins indiquent que la graisse abdominale peut causer des problèmes graves comme le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Une situation qui nécessite de tirer la sonnette d’alarme.

Les spécialistes indiquent que la graisse abdominale peut causer de nombreux problèmes de santé graves. Selon des recherches publiées par l’Université Harvard, la graisse abdominale est produite par un type de protéine appelé cytokine produite en grande quantité et qui provoque une inflammation dans l’organisme. Mais aussi, elle peut entraîner la production d’une autre protéine occasionnant un rétrécissement des vaisseaux sanguins et une hypertension artérielle.

La graisse abdominale à ne pas prendre à la légère!

Un cardiologue senior à l’hôpital Fortis Escorts de Delhi, révèle que la graisse abdominale est plus dangereuse que la graisse stockée dans d’autres parties du corps. Car lorsque les cellules de la graisse abdominale se rompent, de nombreuses substances toxiques sont libérées et celles- ci provoquent une inflammation des vaisseaux sanguins du cœur. Augmentant le risque de maladies cardiaques, également une résistance à l’insuline, ce qui accroît le risque de diabète. D’où l’importance d’avoir un mode de vie sain, une alimentation adaptée et de pratiquer une activité physique régulière.

Quelques recommandations à prendre en compte sont, dormir suffisamment car selon des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles, la ghréline, une hormone produite par l’estomac qui stimule la faim, augmente en cas de mauvais sommeil. De plus, il est très important de rester actif, cela contribue à réduire la graisse, notamment celle qui s’accumule au niveau du ventre. Toutefois les experts révèlent que de nombreux facteurs peuvent entraîner une accumulation de graisse abdominale, comme la génétique, les changements hormonaux, l’âge, le surpoids et la ménopause.