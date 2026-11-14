Santé publique en Afrique centrale : le Gabon accueille la 3e session ordinaire d’Africa CDC 

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Le Palais des Congrès de Libreville est devenu, le vendredi 13 novembre 2026, l’épicentre de la diplomatie sanitaire sous-régionale. Placée sous le haut patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la troisième session ordinaire du Comité de pilotage régional du Centre de coordination régional (CCR) d’Africa CDC pour l’Afrique centrale réunit décideurs gouvernementaux, experts et partenaires au développement. Il était question lors de cette rencontre de bâtir une sous-région plus résiliente face aux menaces épidémiques en dépassant les approches strictement nationales.

Dans un contexte international marqué par la persistance de risques infectieux, à l’image de la maladie à virus Ebola, les travaux s’articulent autour de trois axes majeurs. Le premier concerne la consolidation des dispositifs de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies. Cela implique de moderniser les laboratoires, de renforcer la surveillance épidémiologique et de fluidifier la coordination transfrontalière.

Le deuxième volet porte sur l’accélération de la Stratégie continentale d’immunisation 2026-2030, perçue comme un levier essentiel de justice sanitaire pour protéger les plus vulnérables. Enfin, les participants planchent sur la création de mécanismes africains de mutualisation et d’achats groupés. Tirant les leçons de la pandémie de COVID-19, cette initiative vise à réduire la dépendance aux marchés extérieurs pour l’approvisionnement en médicaments et vaccins essentiels.

L’urgence d’une action collective et anticipée

Ouvrant la cérémonie au nom du chef de l’État, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a insisté sur l’impératif d’une réponse solidaire. « Face à Ebola, comme face aux autres urgences de santé publique, notre responsabilité collective est de prévenir plutôt que subir, d’anticiper plutôt que de réagir tardivement, et de coordonner nos moyens plutôt que d’agir de manière isolée », a-t-il martelé à la tribune.

Soucieux de voir le continent s’affranchir des aides extérieures pour détecter les menaces ou produire ses propres vaccins, il a également appelé à une refonte de la souveraineté sanitaire africaine, soulignant que celle-ci « exige également une coopération régionale renforcée, fondée sur la confiance, le partage des connaissances et la mutualisation des moyens ». Une vision partagée par le directeur général d’Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, ainsi que par les ministres de la Santé du Burundi, le Dr Fidèle Nkezabahizi, et du Cameroun, le Dr Manaouda Malachie, présents à Libreville.

L’engagement constant du Gabon en faveur du Centre régional

De son côté, la ministre gabonaise de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a salué la confiance renouvelée envers son pays, hôte du Centre régional depuis l’approbation de sa candidature en février 2016. Après avoir fourni les locaux et l’appui logistique nécessaires au démarrage de l’institution, Libreville entend désormais accompagner sa pleine montée en puissance opérationnelle pour gommer les disparités entre États membres.

Au-delà des discours, l’attente porte désormais sur l’efficacité concrète. Les conclusions de ces assises devront se traduire par une feuille de route précise, assortie d’échéances réalistes et d’indicateurs de suivi rigoureux, afin de transformer la solidarité africaine en bouclier sanitaire durable.