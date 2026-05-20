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Assemblée mondiale de la santé : Le Gabon plaide des garanties d’accès équitable aux vaccins

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 9h19min
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Réunies à Genève du 18 au 23 mai dans le cadre de la 79e Assemblée mondiale de la santé, les délégations de 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) planchent sur le thème : « Redéfinir la santé mondiale : une responsabilité partagée ». Cette grand-messe annuelle vise à fixer les priorités de l’OMS face aux défis sanitaires mondiaux. À cette tribune, le Gabon, représenté par la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkama Joséphine Ayo épouse Bivigou, a porté un plaidoyer en faveur d’un accès plus équitable aux vaccins, aux médicaments et aux technologies médicales innovantes, estimant que les inégalités d’accès aux soins demeurent l’un des principaux obstacles à une santé mondiale plus juste.

Prenant la parole devant l’assemblée, la ministre de la Santé a rappelé que cette responsabilité collective est au cœur des priorités du Gabon à travers son Plan national de croissance et de développement. Elle a souligné les efforts engagés par le pays à travers notamment le renforcement des politiques publiques, la prévention des épidémies, la surveillance sanitaire et la gestion des données de santé. Pour Libreville, la refondation de la santé mondiale passe impérativement par des mécanismes de financement durables et par un partage plus équilibré des ressources sanitaires entre pays développés et nations à revenu faible ou intermédiaire.

Plaidoyer pour une gouvernance sanitaire plus inclusive

La délégation gabonaise a également mis en avant plusieurs réformes entreprises pour moderniser le système national de santé. La consolidation du cadre réglementaire avec la publication du Code de la santé, la création d’une Agence du médicament certifiée ISO 9001, ainsi que la mise en place de plateformes multisectorielles dédiées à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, figurent parmi ces réformes. Le gouvernement a aussi réaffirmé son engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle et de la santé communautaire, présentées comme des axes stratégiques du Plan national de développement sanitaire.

Principal organe décisionnel de l’OMS, l’Assemblée mondiale de la santé réunit chaque année les États membres afin d’évaluer les politiques de santé publique et de définir les stratégies internationales à mettre en œuvre. Les débats de cette 79e édition portent notamment sur le financement des systèmes de santé, la préparation aux pandémies et le renforcement de la coopération internationale. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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