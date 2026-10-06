Trains voyageurs : opération de désinfection contre les punaises

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Après le signalement de punaises de lit à bord de leurs trains, la Société d’exploitation du Transgabonais a mobilisé les équipes très rapidement afin de mettre fin à ce malaise-là qui a mis à mal le voyage de nombreux voyageurs. Et pour cela, nous sommes aujourd’hui sur place afin de constater l’opération qui se déroule en 5 étapes, la première étant la désinfection. Venez avec moi et suivons tout cela.

Dans les wagons, les équipes de la société adjudicataire sont déployées. C’est donc armés de leur matériel désinfectant, de spray vaporisateur domestiques et vêtus de leurs combinaisons, que le combat contre les punaises de lit est lancé. « Nous avions déjà mis en place une solution préventive. Malheureusement, avant même que le prestataire ne vienne intervenir, nous avons été surpris par la venue de ces tiques. C’est la raison pour laquelle, dès lors que nous avons été alertés, nous avons pris la mesure du problème et saisi notre prestataire », a expliqué Steeve Keba Kabila, Chef de département Mobirail.



Une intervention pour renforcer l’expérience client à chaque trajet

Signalés sur les rames Omnibus et Express, cette invasion de punaise intervient alors que le contrôle de routine était imminent. A l’origine de ce phénomène, les colis emportés par les usagers. « ​Il faut souligner que généralement, ces tiques sont transportées par nos colis. Les bagages que nous emmenons de nos nombreux voyages, de la maison. On peut soupçonner aussi dans nos voitures-restaurants le transport par les sacs qui viennent du marché », a indiqué le chef de département Mobirail.

Durant un mois, le traitement, le contrôle, et le suivi vont rythmer cette opération afin de restaurer la situation. « C’est une campagne qui s’étend sur un peu plus d’un mois, et l’objectif ici est de mener une lutte qui comprend le traitement, le contrôle et le suivi. Donc ce n’est pas juste éliminer ou éradiquer les insectes adultes, mais de tout faire pour arriver à un niveau où on arriverait à éliminer les œufs, mais également les larves »,a souligné Ghislain Ikoundji, Directeur d’exploitation T3D.

Après une première semaine de désinfection intense, les premiers résultats ont permis de réduire considérablement le niveau d’infestation. Renouvelant ses excuses auprès de sa clientèle, la Société d’exploitation du Transgabonais entend par cette action, rassurer les usagers et leur garantir un service optimal à chacun de leur voyage.