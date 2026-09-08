Nyanga : Patrice Moundounga Mouity exige des comptes sur les « éléphants blancs » et les « milliards volatilisés »

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Ancien député de la Transition, le Pr Patrice Moundounga Mouity monte au créneau dans le débat sur les projets annoncés ou engagés dans la Nyanga durant la Transition. Dans un entretien accordé à Gabon Media Time ce mardi 8 septembre 2026, l’universitaire estime que les interrogations relatives aux « éléphants blancs » et aux « milliards volatilisés » ne peuvent être reléguées au rang de simples polémiques sur les réseaux sociaux. Il réclame que les projets financés soient réalisés et que ceux restés inachevés soient menés à leur terme.

Le débat sur l’utilisation des ressources mobilisées en faveur de la Nyanga prend une nouvelle dimension. Alors que les réseaux sociaux bruissent depuis plusieurs jours d’interrogations sur des chantiers inachevés ou non réalisés et sur le devenir de financements annoncés pour la province, Patrice Moundounga Mouity refuse toute banalisation du sujet. Celui qui siégeait comme député durant la Transition considère que les populations sont en droit d’exiger une traduction concrète des engagements pris en leur faveur. Sans établir lui-même, dans cet entretien, un inventaire chiffré des sommes concernées ni des responsabilités éventuelles, il appelle à faire toute la lumière sur l’exécution des projets.

« Ce qui a été prévu doit être réalisé »

Pour l’ancien député de la Transition, la question dépasse désormais les controverses entretenues sur les plateformes numériques. « J’insiste, persiste et signe, il n’y a pas de débat à faire sur ce dossier des éléphants blancs et des milliards volatilisés devenu viral sur les réseaux sociaux », affirme-t-il à Gabon Media Time.

Patrice Moundounga Mouity estime surtout que les sommes débloquées pour le développement provincial doivent pouvoir être retracées à travers des réalisations identifiables. « Les populations nynoises ne peuvent considérer comme épiphénomène les milliards volatilisés débloqués par le Chef de l’État pour le développement de la Nyanga et le bien-être de ses populations », insiste-t-il, avant de poser une exigence : « Ce qui a été prévu doit être réalisé et ce qui est inachevé doit être achevé. »

Des « éléphants blancs » qui interrogent la Transition

L’universitaire s’attaque également à la multiplication des infrastructures annoncées mais dont l’achèvement ou la mise en service continue de susciter des interrogations. Usant d’une formule volontairement imagée, il estime que « les éléphants blancs ne doivent pas être un décor naturel du paysage nynois réservé aux touristes comme le sont notre faune et notre flore ».

Derrière cette sortie se pose une question plus large de reddition des comptes. Quels projets ont effectivement bénéficié de financements durant la Transition ? Quels montants ont été décaissés ? Quel est leur niveau réel d’exécution physique et financière ? Et, lorsqu’un chantier demeure inachevé, quelles en sont les raisons ? Autant de questions auxquelles un état des lieux documenté permettrait d’apporter des réponses, au-delà des accusations circulant sur les réseaux sociaux.

« La parole du Chef de l’État doit être respectée »

Patrice Moundounga Mouity place enfin la responsabilité de l’exécution des engagements publics au cœur de son propos. « La parole du Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est sacrée. Elle doit être respectée. Les populations de la Nyanga y sont attachées », soutient l’ancien parlementaire.

Annonçant prochainement une sortie devant la presse nationale et internationale sur ce dossier, il invite les Nynois à rester attentifs à son évolution. Et choisit, pour donner une portée politique à son avertissement, de convoquer une formule attribuée à François Mitterrand sur « le chemin de la trahison » et « le fleuve de la honte ». Au-delà des mots, le dossier de la Nyanga appelle désormais une réponse vérifiable : confronter les milliards annoncés, les sommes effectivement décaissées et les infrastructures réellement livrées aux populations.