Cross du Septentrion : 3 000 coureurs dans une ambiance inouïe à Oyem !

Ecouter l'article

L’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) a organisé la première édition du Cross du Septentrion, du 23 au 25 avril 2026 à Oyem, dans la province du Woleu-Ntem. Placé sous le thème « Ensemble, traçons notre chemin », l’événement a enregistré une mobilisation exceptionnelle avec près de 3 000 coureurs engagés.

La commune d’Oyem a vibré au rythme du Cross du Septentrion. En effet, professionnels, amateurs et jeunes coureurs se sont retrouvés dans une ambiance de forte mobilisation populaire. L’événement a été rehaussé par la présence de membres du gouvernement et de plusieurs responsables institutionnels, venus soutenir cette initiative sportive d’envergure. Les autorités locales étaient également mobilisées au nombre desquelles Anicet Engo, député du canton Nye, aux côtés d’invités de marque venus d’autres localités du pays, à l’image du maire de Lambaréné.

Des performances marquantes et des révélations prometteuses

Sur le terrain, les élites hommes se sont pleinement exprimés. Fidèle à ses habitudes, Jessy Mouélé Kodo s’est une nouvelle fois imposé avec autorité, bouclant les 10 km en 32’55. Il devance Trésor Mouloungui Nziengui 34’30 et Marius Opana Lendengue 35’34. Le local de l’étape, Dominique Assoumou, pourtant très attendu par le public d’Oyem, a été contraint à l’abandon sur blessure en cours de course.

Chez les élites dames, la grande surprise est venue de Claude Moukita, figure inattendue de l’athlétisme, davantage connue dans le football féminin. Pour sa première participation à une compétition de ce niveau, elle crée la sensation en s’imposant en 49’59. Elle devance Laurena Dikaba 51’02, toutes deux sociétaires de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INGS, tandis qu’Anelka Bekalé de la Police nationale complète le podium avec un temps de 51’18.

Au terme de cette première édition, le Cross du Septentrion confirme son potentiel et s’impose comme un rendez-vous sportif en devenir. Entre performances des athlètes, mobilisation populaire et implication des autorités, l’événement pose les bases d’une compétition appelée à s’inscrire dans le calendrier national. Les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes, avec l’ambition de faire de cette initiative un levier de promotion du sport et de détection des talents à travers le pays.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire