Gabon : Franck Nguema fait de la lutte contre la pauvreté son nouveau «sacerdoce»

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Après six mois de retrait de la scène politique, l’ancien ministre et député Franck Nguema a effectué son grand retour ce lundi 27 avril 2026 à Akanda. Loin des joutes électorales, l’homme politique a présenté le premier tome de son essai intitulé « La lutte contre la pauvreté au Gabon : Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon ».

Écarté des bancs de l’Assemblée nationale suite aux législatives de 2025 qu’il a jugé marquées par des « imbroglios électoraux rocambolesques », Franck Nguema affirme avoir mis ce temps à profit pour une profonde introspection. Il se présente aujourd’hui comme un «homme politique nouveau ». Pour lui, l’action publique ne doit plus être un simple combat de personnes :

« Je considère la politique comme un combat d’idées et non comme un combat de personnes […] Les attaques publiques ad personam n’élèvent pas le débat national », a-t-il relevé.

Le « paradoxe gabonais » en ligne de mire

L’auteur justifie son engagement par un constat qu’il qualifie de « paradoxe gabonais » : un pays à revenu intermédiaire où plus d’un tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. S’inspirant de l’héritage social de son mentor, André Mba Obame, Franck Nguema souhaite faire de la lutte contre la précarité son cheval de bataille.

Dans ce premier tome, il explore des solutions pour rectifier cette « injustice sociale » à travers la redistribution de la richesse nationale et les filets sociaux, tout en alertant sur le fardeau de la dette publique qui « étrangle nos finances ». « Le chemin que j’ai décidé d’emprunter est celui de l’idéal de la lutte contre la pauvreté au Gabon sous toutes ses formes. Lutter contre la pauvreté est un marqueur de mes actions sociales envers les populations », a-t-il rappelé.

Un soutien vigilant au Président Oligui Nguema

Tout en réaffirmant son soutien au Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu’il a accompagné lors de la présidentielle de 2025, l’ancien ministre se veut le porte-voix des attentes citoyennes. Il prévient que la patience des Gabonais « commence à s’éroder » face aux défis du quotidien.

Ce nouvel essai, disponible dès à présent en version numérique et en librairie fin mai 2026, marque le lancement d’un « courant de pensée et d’action ». Franck Nguema prévoit d’aller à la rencontre des populations pour promouvoir une démocratie participative axée sur l’amélioration concrète des conditions de vie.