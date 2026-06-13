RDC : l’opposant Martin Fayulu blessé lors d’une manifestation contre un projet de modification de la Constitution

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En République démocratique du Congo, une manifestation organisée vendredi 12 juin à Kinshasa par la coalition d’opposition C64 contre un projet de modification de la Constitution a dégénéré en violents affrontements avec les forces de l’ordre. L’opposant Martin Fayulu, président du parti ECiDé, figure parmi les principaux blessés. Selon plusieurs médias congolais, il a été atteint à la tête lors de la dispersion des manifestants aux abords du Palais du Peuple. D’autres responsables de l’opposition, dont Delly Sesanga, Jean-Marc Kabund et Ados Ndombasi, ont également été blessés au cours des heurts. Les autorités n’ont pas encore publié de bilan officiel des victimes, tandis que l’opposition évoque plusieurs blessés et des pertes en vies humaines.

La mobilisation visait à dénoncer toute initiative susceptible d’ouvrir la voie à une révision de la Constitution de 2006, notamment de son article 220 qui limite le nombre de mandats présidentiels. Les organisateurs accusent le pouvoir du président Félix Tshisekedi de préparer une réforme destinée à prolonger son maintien à la tête de l’État. Les autorités provinciales avaient demandé que le rassemblement se déroule sur un autre site pour des raisons de sécurité, mais les manifestants ont maintenu leur objectif de se réunir devant le Palais du Peuple, provoquant un important déploiement policier et de vives tensions.

Une crise politique qui inquiète les observateurs internationaux

La presse européenne souligne que ces violences illustrent la dégradation du climat politique à l’approche des prochaines échéances institutionnelles en RDC. Plusieurs médias rappellent que la question d’une éventuelle révision constitutionnelle alimente depuis plusieurs mois les tensions entre le pouvoir et l’opposition. Les organisations de défense des droits humains appellent à une enquête indépendante sur les circonstances des affrontements, tandis que des partenaires internationaux exhortent les autorités congolaises à garantir le droit de manifester pacifiquement et à privilégier le dialogue politique.

Malgré ses blessures, Martin Fayulu a réaffirmé sa détermination à poursuivre la mobilisation contre toute modification de la Constitution. Dans ses déclarations à la presse, il a dénoncé un usage disproportionné de la force par les services de sécurité et appelé la population à rester vigilante face aux projets qu’il juge contraires aux principes démocratiques. Cette nouvelle flambée de violences confirme la polarisation croissante de la vie politique congolaise et fait craindre une intensification des tensions dans les mois à venir si aucun compromis n’est trouvé entre le gouvernement et l’opposition.