Derniers articlesInternational

RDC : l’opposant Martin Fayulu blessé lors d’une manifestation contre un projet de modification de la Constitution

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 juin 2026 à 13h55min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Martin Fayulu porté par ses partisans © D.R.
Ecouter l'article

En République démocratique du Congo, une manifestation organisée vendredi 12 juin à Kinshasa par la coalition d’opposition C64 contre un projet de modification de la Constitution a dégénéré en violents affrontements avec les forces de l’ordre. L’opposant Martin Fayulu, président du parti ECiDé, figure parmi les principaux blessés. Selon plusieurs médias congolais, il a été atteint à la tête lors de la dispersion des manifestants aux abords du Palais du Peuple. D’autres responsables de l’opposition, dont Delly Sesanga, Jean-Marc Kabund et Ados Ndombasi, ont également été blessés au cours des heurts. Les autorités n’ont pas encore publié de bilan officiel des victimes, tandis que l’opposition évoque plusieurs blessés et des pertes en vies humaines.  

La mobilisation visait à dénoncer toute initiative susceptible d’ouvrir la voie à une révision de la Constitution de 2006, notamment de son article 220 qui limite le nombre de mandats présidentiels. Les organisateurs accusent le pouvoir du président Félix Tshisekedi de préparer une réforme destinée à prolonger son maintien à la tête de l’État. Les autorités provinciales avaient demandé que le rassemblement se déroule sur un autre site pour des raisons de sécurité, mais les manifestants ont maintenu leur objectif de se réunir devant le Palais du Peuple, provoquant un important déploiement policier et de vives tensions.  

Une crise politique qui inquiète les observateurs internationaux

La presse européenne souligne que ces violences illustrent la dégradation du climat politique à l’approche des prochaines échéances institutionnelles en RDC. Plusieurs médias rappellent que la question d’une éventuelle révision constitutionnelle alimente depuis plusieurs mois les tensions entre le pouvoir et l’opposition. Les organisations de défense des droits humains appellent à une enquête indépendante sur les circonstances des affrontements, tandis que des partenaires internationaux exhortent les autorités congolaises à garantir le droit de manifester pacifiquement et à privilégier le dialogue politique.  

Malgré ses blessures, Martin Fayulu a réaffirmé sa détermination à poursuivre la mobilisation contre toute modification de la Constitution. Dans ses déclarations à la presse, il a dénoncé un usage disproportionné de la force par les services de sécurité et appelé la population à rester vigilante face aux projets qu’il juge contraires aux principes démocratiques. Cette nouvelle flambée de violences confirme la polarisation croissante de la vie politique congolaise et fait craindre une intensification des tensions dans les mois à venir si aucun compromis n’est trouvé entre le gouvernement et l’opposition.  

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 juin 2026 à 13h55min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Niger : jusqu’à 20 ans de prison pour les relations homosexuelles

13 juin 2026 à 13h40min

PLFR 2026 : le gouvernement serre la vis, croissance à la baisse

13 juin 2026 à 13h19min

Nzeng-Ayong : axe Rond-point–Épi, après les nids-de-poule, la poussière

12 juin 2026 à 22h59min

Turquie : le mannequin Graci-Mel sacrée prix de la Beauté Africaine ! 

12 juin 2026 à 21h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Souveraineté alimentaire : pourquoi chercher ailleurs ce qui est déjà là ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Souveraineté alimentaire : pourquoi chercher ailleurs ce qui est déjà là ?
[#Journal] Le 19H30 du 12 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 12 Juin 2026
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Nzeng-Ayong : axe Rond-point - Épi, après le trou, la poussière
[#Reportage] Taxes : Eugène Mba sonne la fin des paiements en espèces à Libreville 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxes : Eugène Mba sonne la fin des paiements en espèces à Libreville
[#Reportage] PLFR 2026 : le texte défendu à l’Assemblée nationale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] PLFR 2026 : le texte défendu à l’Assemblée nationale
S'abonner
Bouton retour en haut de la page