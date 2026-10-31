Prix des hydrocarbures : hausse généralisée des tarifs pour le mois de novembre 2026

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À compter du 1ᵉʳ novembre 2026, la grille tarifaire des produits pétroliers connaîtra une révision substantielle au Gabon. Selon le document officiel signé par le président de la Commission Nationale des Prix des Produits Pétroliers (CNPPP), Thibault Gaël Idoumi, les prix à la pompe pour le réseau des stations-service ainsi que les tarifs hors-réseau destinés aux industriels subissent une augmentation marquée sur l’ensemble du territoire national.

Conformément à la décision de la CNPPP prise « en application des dispositions du décret n°00274PR/MPH du 21 mai 2015 » et des textes ultérieurs régissant le secteur, les automobilistes devront revoir leur budget transport à la hausse.

Le prix du litre d’essence dans le réseau des stations-service s’établira désormais à 735 FCFA. Cette évolution représente une hausse significative de 140 FCFA par rapport au tarif précédemment en vigueur, qui s’élevait à 595 FCFA le litre. Le gasoil enregistre une trajectoire similaire : le litre passe à 705 FCFA au réseau, marquant un renchérissement de 130 FCFA comparativement à son ancien prix stabilisé à 575 FCFA.

En revanche, le gouvernement maintient un bouclier social sur les produits de première nécessité ménagère. Le pétrole lampant demeure inchangé à 450 FCFA le litre, tout comme la bouteille de gaz butane de 12,5 kg dont le prix reste fixé à 4 950 FCFA.

Les secteurs industriels fortement impactés hors-réseau

Pour les acteurs économiques et les entreprises opérant hors-réseau, la révision des coûts s’avère particulièrement sensible. Le régulateur a fixé les nouveaux barèmes applicables aux industriels. « Essence prix hors-réseau (industriels) : 1 060 F CFA le litre ; Gasoil prix hors-réseau (industriels) : 1 310 F CFA le litre ; Pétrole industriel : 930 FCFA le litre. », peut-on lire dans la note signée de Thibault Gaël Idoumi, Président de la CNPPP.

Ces ajustements traduisent la volonté de l’État de réajuster les mécanismes de soutien aux prix pétroliers face aux fluctuations des cours mondiaux du brut et aux contraintes budgétaires nationales. Tout en préservant le gaz domestique et le pétrole lampant pour prémunir les ménages les plus vulnérables, ce nouveau barème de novembre 2026 répercute davantage la réalité des coûts d’approvisionnement sur la consommation courante et industrielle.