PLF 2027 : un milliard de FCFA prévu pour financer le développement de la filière avicole au Gabon

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Le gouvernement gabonais prévoit de consacrer un milliard de FCFA à l’accompagnement et au financement de la filière avicole dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2027. Inscrite à l’article 103, cette provision est destinée à la Société de Garantie du Gabon (SGG) pour contribuer à la structuration d’un programme de soutien au secteur. Alors que le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations de produits avicoles, cette dotation soulève une interrogation : dans quelle mesure ce mécanisme financier permettra-t-il de développer une production nationale capable de répondre durablement à la demande des consommateurs ?

La souveraineté alimentaire figure parmi les ambitions économiques affichées par les autorités gabonaises, particulièrement dans les filières où la production locale demeure insuffisante pour satisfaire les besoins du marché. L’aviculture constitue à cet égard un secteur stratégique, en raison de la place du poulet dans la consommation des ménages et des possibilités de développement d’une chaîne de valeur nationale. Le PLF 2027 prévoit ainsi une provision d’un milliard de FCFA destinée à accompagner la structuration du financement de cette activité. Toutefois, l’inscription de cette somme dans le budget ne signifie ni son décaissement immédiat ni son attribution directe aux éleveurs.

Un milliard de FCFA pour structurer le financement de l’aviculture

L’article 103 du projet de loi de finances 2027 prévoit une provision d’un milliard de FCFA au profit de la Société de Garantie du Gabon, dans le cadre du programme d’accompagnement et de financement de la filière avicole. Cette orientation traduit la volonté d’associer un mécanisme de garantie financière au développement du secteur, plutôt que de limiter l’intervention publique à des subventions directes aux producteurs.

Le recours à une société de garantie pourrait notamment faciliter l’accès au crédit bancaire pour les opérateurs avicoles, en contribuant à réduire une partie des risques supportés par les établissements prêteurs. Ce fonctionnement reste toutefois à préciser : le projet ne détaille pas, dans la disposition concernée, les taux de couverture des garanties, les conditions d’éligibilité, les établissements financiers partenaires ou les volumes de crédits qui pourraient être mobilisés. Ces paramètres seront déterminants pour apprécier la portée réelle du milliard de FCFA programmé.

Une filière confrontée à des besoins de financement importants

Le développement de l’aviculture nationale suppose des investissements dans les bâtiments d’élevage, l’acquisition des poussins, l’alimentation animale, les équipements sanitaires et les installations de conservation. À ces besoins s’ajoutent les coûts de transport, d’énergie et de commercialisation. Pour les petits et moyens producteurs, l’accès à des financements adaptés constitue donc un facteur essentiel pour augmenter les capacités de production et sécuriser les cycles d’élevage.

La question du financement ne peut cependant être dissociée de celle de la compétitivité. Une production nationale plus importante ne suffira pas nécessairement à réduire les importations si les coûts de revient demeurent supérieurs aux prix des produits importés. L’amélioration de l’approvisionnement en aliments pour volailles, l’encadrement vétérinaire et la disponibilité d’infrastructures de transformation et de conservation devront également accompagner les investissements. Sans ces conditions, les financements accordés pourraient produire des résultats limités.

Quels résultats concrets pour réduire les importations ?

L’enjeu sera désormais de connaître les objectifs opérationnels associés à cette provision budgétaire. Combien d’exploitations pourront bénéficier du dispositif ? Quels volumes de crédits seront effectivement garantis ? Combien d’emplois et quelles capacités supplémentaires de production sont attendus ? L’article 103 ne fournit pas, à lui seul, ces indicateurs. Leur publication permettrait pourtant de mesurer l’efficacité du programme et de suivre l’utilisation des ressources publiques.

Pour les pouvoirs publics, le défi consistera également à veiller à ce que les mécanismes de financement bénéficient aux producteurs capables de développer une activité économiquement viable, y compris les petites exploitations. Le milliard de FCFA inscrit dans le PLF 2027 pourrait constituer un levier de mobilisation de financements supplémentaires, mais son effet dépendra des modalités de mise en œuvre et du suivi des projets soutenus. Car la souveraineté alimentaire ne se mesurera pas au montant des provisions budgétaires annoncées, mais à la capacité du Gabon à produire davantage de volailles et à réduire effectivement sa dépendance aux importations.