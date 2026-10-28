Entreprises publiques : le gouvernement veut conditionner les hausses des salaires à leur soutenabilité sur 5 ans

Ecouter l'article

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit de soumettre les recrutements et les revalorisations salariales dans les établissements publics à une condition de soutenabilité financière. Selon l’article 102 du texte, toute augmentation de la masse salariale devra être justifiée par une capacité d’autofinancement d’au moins cinq ans. Une disposition destinée à encadrer les charges de personnel, mais qui soulève des interrogations sur son application aux établissements fortement dépendants des subventions de l’État, notamment dans les secteurs sociaux et administratifs.

Le gouvernement gabonais entend renforcer la maîtrise des dépenses de personnel au sein des établissements publics. Alors que le PLF 2027 prévoit une masse salariale globale de 963,89 milliards de FCFA pour les administrations, institutions et autorités concernées par l’article 101, une autre disposition introduit des exigences spécifiques pour les établissements publics. L’article 102 conditionne ainsi l’augmentation de leur masse salariale à la démonstration d’une capacité d’autofinancement sur cinq ans. Derrière cette mesure de discipline budgétaire se pose une question essentielle : comment concilier la limitation des charges salariales avec les besoins de recrutement et de revalorisation des rémunérations dans des organismes dont les missions relèvent avant tout du service public ?

Cinq ans d’autofinancement pour augmenter les charges salariales

L’article 102 du PLF 2027 prévoit que toute augmentation de la masse salariale d’un établissement public, qu’elle résulte de nouveaux recrutements ou d’une revalorisation des grilles de rémunération, soit justifiée par une capacité d’autofinancement d’au moins cinq ans. Cette disposition vise à s’assurer que les décisions ayant une incidence durable sur les dépenses de personnel reposent sur des ressources financières suffisamment prévisibles.

Concrètement, un établissement souhaitant recruter de nouveaux agents ou améliorer les rémunérations de son personnel devrait être en mesure de démontrer qu’il peut supporter les charges supplémentaires sur plusieurs exercices. Cette exigence pourrait limiter les décisions salariales prises sans financement pérenne. Toutefois, le texte ne précise pas, dans cette disposition, les modalités détaillées d’appréciation de la capacité d’autofinancement ni le traitement réservé aux établissements dont les ressources proviennent principalement de dotations publiques.

Une contrainte particulière pour les établissements subventionnés

La mesure pourrait avoir des conséquences différentes selon la nature et le modèle économique des établissements concernés. Certains organismes publics disposent de recettes propres issues de leurs prestations ou de leurs activités, tandis que d’autres assurent des missions administratives, éducatives, sanitaires ou sociales essentiellement financées par le budget de l’État. Leur capacité à générer des ressources autonomes ne peut donc pas être appréciée selon les mêmes critères.

Pour les établissements dépendant largement des subventions publiques, l’obligation de justifier cinq années d’autofinancement pourrait compliquer les projets de recrutement ou de revalorisation salariale, selon l’interprétation qui sera retenue. Cette situation soulève notamment la question des besoins de personnel dans les services où les effectifs sont insuffisants. Une lecture strictement financière de la mesure pourrait conduire certains établissements à différer des recrutements pourtant nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Entre maîtrise budgétaire et qualité du service public

L’objectif de soutenabilité financière répond à une préoccupation de gestion des ressources publiques. Les augmentations salariales constituent des engagements récurrents qui doivent pouvoir être financés au-delà de l’exercice au cours duquel elles sont décidées. En imposant une justification sur cinq ans, le gouvernement cherche à prévenir l’accumulation de charges susceptibles d’aggraver les difficultés financières des établissements publics ou de nécessiter des subventions supplémentaires.

Reste cependant à déterminer comment cette règle sera conciliée avec les obligations de continuité et de qualité du service public. L’examen parlementaire devra notamment permettre de préciser les modalités de calcul de l’autofinancement, les éventuelles exceptions et les conditions applicables aux établissements dont la mission ne consiste pas à produire des recettes commerciales. Car si la maîtrise de la masse salariale constitue un impératif budgétaire, elle ne saurait être appréciée indépendamment des moyens humains nécessaires au fonctionnement des services publics.